Ekonomist’te bu hafta
2020 BÜYÜME STRATEJİLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
Koçtaş’ta bayrak değişimi
ETKİNLİK
“Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi” yapıldı
FİNANS KORİDORU
CEO’larda değişim yılı
SÖYLEŞİ
“BES’i tabana yaymak ve işveren katkısı şart”
MAKRO GÖSTERGELER
CEO ANKET
CEO’ların 2020 beklentileri
TELEKOM
Yeni nesil teknoloji yatırımları yapacak
BİLİŞİM
Tek haneli büyümenin sürmesi bekleniyor
PERAKENDE
Perakende yasası gündeminde olacak
GAYRİMENKUL
Yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor
OTOMOTİV
Otomotiv 2020’de ihracatla büyüyecek
LOJİSTİK
Alternatif yollarla durumu kurtaracak
GİYİM
AB’deki daralmayı ABD ile aşacak
SAĞLIK
Sağlık turizminde atağa hazırlanıyor
İLAÇ
Yerelleşme politikası devam edecek
KİMYA
Dipten çıkış için hazırlık yapıyor
ENERJİ
Yeni yatırımın çoğu ‘yenilebilir’ olacak
TURİZM
Çift haneli büyümeyle yükselişi sürecek
DEMİR-ÇELİK
Çifte ‘kota’ kıskacı endişe yaratıyor
BEYAZ EŞYA
İç pazardaki sıkıntıyı yine ihracatla aşıcak
SAVUNMA
İddialı hedeflerle 2023’e hazırlanıyor
TARIM
Yeni yatırım politikası umutla bekleniyor
İK
Stratejik önemi biraz daha artacak
PAZARLAMA
Reklamcılar 2020’de hedefi büyütecek
KULİS
Elektrikli araç sayısı 10 yılda 2,5 milyona çıkacak
TC vatandaşlığı konutu canlandırdı
Alışverişte hangi ülkeler öne çıktı?
‘Corner bayi’ ile Anadolu’ya yayılacak
Küresel yatırımcı 2020’de gelecek mi?
Hero Baby, organik büyüyecek
GİRİŞİM
Girişimci yurtdışına daha fazla açılacak
VERGİDE GÜNDEM
Değerli konut vergisinde itiraz ve dava yolları
BANKACILIK
Sürdürülebilir büyüme ve dijitale odaklandılar
BANKNOT
BORSA
2020’de 130.000’leri test etmesi gerekiyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Enerjisa ve Coca Cola’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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