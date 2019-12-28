Ekonomist’te bu hafta

Aralık 28, 2019 0 Yorum 83 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

2020 BÜYÜME STRATEJİLERİ

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
Koçtaş’ta bayrak değişimi
ETKİNLİK
 “Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi” yapıldı

FİNANS KORİDORU
 CEO’larda değişim yılı
SÖYLEŞİ
 “BES’i tabana yaymak ve işveren katkısı şart”
MAKRO GÖSTERGELER
CEO ANKET
CEO’ların 2020 beklentileri

TELEKOM
 Yeni nesil teknoloji yatırımları yapacak
BİLİŞİM
 Tek haneli büyümenin sürmesi bekleniyor
PERAKENDE
 Perakende yasası gündeminde olacak
GAYRİMENKUL
 Yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor
OTOMOTİV
 Otomotiv 2020’de ihracatla büyüyecek
LOJİSTİK
 Alternatif yollarla durumu kurtaracak
GİYİM
 AB’deki daralmayı ABD ile aşacak
SAĞLIK
 Sağlık turizminde atağa hazırlanıyor
İLAÇ
 Yerelleşme politikası devam edecek

KİMYA
 Dipten çıkış için hazırlık yapıyor
ENERJİ
 Yeni yatırımın çoğu ‘yenilebilir’ olacak
TURİZM
 Çift haneli büyümeyle yükselişi sürecek
DEMİR-ÇELİK
 Çifte ‘kota’ kıskacı endişe yaratıyor
BEYAZ EŞYA
 İç pazardaki sıkıntıyı yine ihracatla aşıcak
SAVUNMA
 İddialı hedeflerle 2023’e hazırlanıyor
TARIM
 Yeni yatırım politikası umutla bekleniyor
İK
Stratejik önemi biraz daha artacak
PAZARLAMA
 Reklamcılar 2020’de hedefi büyütecek

KULİS
 Elektrikli araç sayısı 10 yılda 2,5 milyona çıkacak
TC vatandaşlığı konutu canlandırdı
Alışverişte hangi ülkeler öne çıktı?
‘Corner bayi’ ile Anadolu’ya yayılacak
Küresel yatırımcı 2020’de gelecek mi?
Hero Baby, organik büyüyecek

GİRİŞİM
 Girişimci yurtdışına daha fazla açılacak
VERGİDE GÜNDEM
 Değerli konut vergisinde itiraz ve dava yolları
BANKACILIK
 Sürdürülebilir büyüme ve dijitale odaklandılar
BANKNOT
BORSA
 2020’de 130.000’leri test etmesi gerekiyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Enerjisa ve Coca Cola’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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