Ekonomist’te bu hafta
ŞİRKET SATIŞ ZAMANI MI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Hakan Ateş: “Kredilerde 600 milyar TL’lik büyüme potansiyeli var”
GÖSTERGE
2019 bütçede rekor açıkla kapandı
Satışlar üretimden daha hızlı artıyor
Cari fazlada erime sürüyor
Faiz indirimi konutta 2019’u kurtaramadı
Merkez Bankası faizde ‘ölçülü’ indirime geçti
“Bu yıl agresif ve kârlı büyümeyi planlıyoruz”
Sarten Avrupa’da şirket avına çıktı
Franchise yoluyla yurtdışında büyüyecek
Devler toprağa ‘yatırım ekiyor’
Sadakat projelerinden 500 milyon TL çıkaracak
Çinliler Türkiye’de yatırım peşinde
“Vergileri değil üretimi artırmalıyız”
Turizmin hedefinde ‘sırt çantalılar’ var
İŞ DÜNYASINDAN
Enerjİ ve endüstri sektörlerinde birleşme
Pazara yeni nesil içecekler sunacak
Yabancı yatırımda ‘aracı’ sıkıntısı
Hindistan pazarına odaklanacak
Otomobil sektörüne giriyor
Eximbank, KKTC’ye de uzanacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yarattığı ekosistemle üreticilere dokunuyor
‘Getir’diği yatırımcılarla büyümesini sürdürecek
GİRİŞİM
Bolgani 60 şubeye ulaşacak
Garanti BBVA Partners başlıyor
VERGİDE GÜNDEM
Gelecek 10 yılda vergi
BORSA
Uzmanlar ilk çeyrekte hangi hisseleri öneriyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve BİM Mağazalar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?