Ekonomist’te bu hafta
İHRACATIN 2020 ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“KOBİ kredilerinde hızlı büyüyeceğiz”
GÖSTERGE
Tüketici 2020’ye de morali bozuk girdi
Bütçedeki açık borçları kabartıyor
2019’da 85 bin şirket kuruldu
Yurtiçi turizmde yaz sezonu iyi geçmedi
2020’nin yeni modelleri vitrine çıkıyor
“Türkiye’nin ilk biyoteknoloji fabrikasını kurduk”
83 girişimci arıyor
‘Koruyucu sağlık’ bilinci OTC pazarını büyütüyor
Turistler AVM’lere can simidi oldu
“İngiltere pazarına açılmayı planlıyoruz”
TEKNOLOJİ
Robot çalışanlar görev başında!
YÖNETİM
Tepe yönetimde gençlik rüzgarı esiyor
İŞ DÜNYASINDAN
ABD pazarına hızlı giriş yaptı
E-ihracat iç giyime yaradı
40. yılında yeni yatırım için kolları sıvadı
Enerji yönetimine el attı
Bodrum’dan sonra Nişantaşı’na taşındı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
TEGV e-atık topluyor ekonomiye kazandırıyor
2 yılda 100 bin genç hedefleniyor
GİRİŞİM
İtalyan restoranı açmak ister misiniz?
PCI Checklist’e 1,1 milyon TL yatırım
VERGİDE GÜNDEM
İhracat dövizlerini bozdurma şartı kalktı
BORSA
Yerli yatırımcı borsayı nasıl yükseltti?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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