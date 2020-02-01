Ekonomist’te bu hafta
GETİRİ NEREDE?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Zarardaki HSBC satılamadı, kâr eden HSBS satılacak mı?
Citibank ve ING’de atama ne zaman olacak?
T-Bank’tan ekonomi bakanlığına 20 KAPAK
GÖSTERGE
Merkez’in enflasyon tahmini tutar mı?
Kapasitede yavaşlama sinyali var
Turizm gelirinde rekor kırıldı
Çin’deki salgına karşı ‘temkinli bekleyiş’ var
“Her yıl iki yeni otel açacağız”
Tarım arazilerini satışa çıkardı
Müzik mağazalarını zincire dönüştürdü
Enerji şirketlerinde ‘yenilenebilir’e ilgi var
Beş büyük teknopark girişimcileri bekliyor
Özel pulluk üreterek ihracata odaklanacak
“İtalya ve İspanya’ya açılmayı planlıyoruz”
İŞ DÜNYASINDAN
Sanovel’de satış İşlemİ gerçekleşti
Satış noktası sayısını yüzde 50 artıracak
Çİn’e markalı İhracat yapacak
Yüzde 100 büyüme hedefi koydu
TÜSİAD’ın gündeminde iklim değişikliği var
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
4 büyük ile işbirliğine gitti
‘Well-being’ trendine yatırım yapıyor
GİRİŞİM
Kahve dükkanı açabilirsiniz
700 kadın girişimci geliyor
Domino’s yeni stratejisiyle büyüyecek
VERGİDE GÜNDEM
’Örtülü sermaye’ vergisi
BANKNOT
BORSA
Son çeyrekte kârlar nasıl gelecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?