Ekonomist’te bu hafta - Ekonomist

Ekonomist’te bu hafta
MELEKLERİN 2020 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“En önemli gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız”
GÖSTERGE
Üretim ve satışlar aralık ayında coştu
İthalat reel olarak da hızlı artıyor
Cari denge 2019’da kıl payı fazla verdi
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Enflasyon ve kur artışı indirimi durdurur mu?
“Yurtdışı merkezli fon şirketi kuracağım”
LCW Dream şubelerini 60’ın üzerine çıkaracak
Basın Ekspres Yolu eski cazibesini arıyor
Lojistik şirketleri e-ticaret atağında
“Yerli ilaç sanayiinin korunması şart”
Holdingler varlıklarını birer birer satıyor!
Pizzacılar 2020’de 113 şube açacak
İŞ DÜNYASINDAN
Kiralama şirketleri yerli otoyu bekliyor
Bilkom’dan yeni distribütörlük
Afrika’da büyümeye odaklanacak
Seramik sektöründe yeni fırsatlar
Beş yılda 3 milyon abone yer değiştirdi
Bülent Eczacıbaşı’nın ilham kaynağı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
15 yıl sonra yeniden buluştular
‘Çocuk koruma’ da farkındalık yaratmayı hedefliyor
GİRİŞİM
İki marka için franchise verecek
Her girişime 150 bin TL destek
VERGİDE GÜNDEM
Dijital vergi karmaşası
BANKNOT
BORSA
Yeni düzenlemeler bankaları nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Traktör ve İş Bankası’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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