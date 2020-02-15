 Ekonomist’te bu hafta - Ekonomist

Ekonomist’te bu hafta

Şubat 15, 2020 0 Yorum 216 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

MELEKLERİN 2020 PLANLARI

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 “En önemli gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız”

GÖSTERGE
 Üretim ve satışlar aralık ayında coştu
İthalat reel olarak da hızlı artıyor
Cari denge 2019’da kıl payı fazla verdi
İşsizlikte yükseliş devam ediyor

Enflasyon ve kur artışı indirimi durdurur mu?
“Yurtdışı merkezli fon şirketi kuracağım”
LCW Dream şubelerini 60’ın üzerine çıkaracak
Basın Ekspres Yolu eski cazibesini arıyor
Lojistik şirketleri e-ticaret atağında
“Yerli ilaç sanayiinin korunması şart”
Holdingler varlıklarını birer birer satıyor!
Pizzacılar 2020’de 113 şube açacak

İŞ DÜNYASINDAN
 Kiralama şirketleri yerli otoyu bekliyor
Bilkom’dan yeni distribütörlük
Afrika’da büyümeye odaklanacak
Seramik sektöründe yeni fırsatlar
Beş yılda 3 milyon abone yer değiştirdi
Bülent Eczacıbaşı’nın ilham kaynağı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 15 yıl sonra yeniden buluştular
‘Çocuk koruma’ da farkındalık yaratmayı hedefliyor

GİRİŞİM
 İki marka için franchise verecek
Her girişime 150 bin TL destek

VERGİDE GÜNDEM
 Dijital vergi karmaşası

BANKNOT
BORSA
 Yeni düzenlemeler bankaları nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Türk Traktör ve İş Bankası’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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