Ekonomist’te bu hafta - Ekonomist

Ekonomist’te bu hafta
FRANCHISE FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Gönüllü BES’te katılımcı erimesi var
ING Bank’tan Anadolubank’a transfer oldu
Borsanın halka arz büyüklüğü ne olur?
GÖSTERGE
Para politikasında macera sürüyor
Dördüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Altını portföylerde tutmaya devam edin
“400 milyon TL’lik yatırım yapacağız”
Dosso Dossi’de hedef yeni fuarlarla büyümek
Peynirci Muratbey makine üretecek
Turizm iki haneli büyümeye kilitlendi
25 yılda ‘ESCO’ şirket haline dönüştü
“İnovasyonda öncelik organizasyon olmalı”
Türk teknoloji şirketlerine kapılarını açıyor
Lüks tüketim pazarı AVM’lere taşınıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Şirketlerin yüzde 50’si teknik iflasta
Yeni adresi belli oldu
‘Kod’ sistemiyle dil öğretiyor
Dünyaya Londra’dan açılmaya hazırlanıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dijital iletişimde X kuşağını unutmayın
BAU Global’den basketbol yatırımı
GİRİŞİM
Yaratıcı girişimciler aranıyor
EY Yılın Girişimcisi’nde geri sayım
VERGİDE GÜNDEM
Değerli konut vergisi baştan aşağıya yenilendi
BANKNOT
BORSA
BİST’teki gerileme alım fırsatı mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Turkcell, Arçelik ve BİM’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin
alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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