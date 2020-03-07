Ekonomist'te bu hafta - Ekonomist

Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Otomotivin liderleri CEO Club’ta buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankalarda emekli promosyonu yarışı
GÖSTERGE
Yoksulun enfasyonu yüksekte geziyor
Dış ticaretten iyi sinyaller gelmiyor
Koronavirüs turizmde hesapları bozabilir
“Türkiye’nin batısında daha güçlü olacağız”
Yeni kuracağı tesisle üretimi katlayacak
Otomerkezi.net 30 şubeye çıkacak
Dijitalleşme trendi AVM’lere de sıçradı
“İhracatçı sektörlerde talep artışı var”
Çocuk sektöründe girişim fırsatları
Türk iş dünyasının örnek kardeşleri
İŞ DÜNYASINDAN
Havalimanına yeni konsept
Kadın istihdamını yüzde 15 artırdılar
TÜRKONFED ‘iş adamı’ değil ‘iş insanı’ diyor
113 yeni mağaza açacak
Bira pazarı yüzde 5 daraldı
İkinci Salomon mağazası yakında açılacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘El Emeği’ projesiyle bin kadına ulaştı
100 yılın kadın öyküleri
GİRİŞİM
Saha operasyonunu dijitalleştirdi
KWORKS programı başlıyor
VERGİDE GÜNDEM
Soru ve yanıtlarla 2019 kira vergisi
BORSA
11 aracı kurum 40 hisse öneriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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