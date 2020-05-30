ONLINE TİCARETTE KORONA ATAĞI

PANO

ETKİNLİK

Alışverişte ‘Yeni normal’ konuşuldu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Şirketler kriz yönetimi planlarını güncellemeli”

Mapfre Sigorta’ta başkan değişti

GÖSTERGE

Turist sayısında böyle düşüş görülmedi

Kapasite kullanımında değişiklik yok

Tüketici güveni dipten kurtulamadı

Küresel ekonomi ilk çeyrekte küçüldü

Araç kiralama sektörü 2022’nin yolunu gözlüyor!

“Yeni fırsatlar için gençlere ihtiyaç var”

ASELSAN ile birlikte yeni ürün geliştirecek

Orge, yurtdışında ortaklık arayışında!

Perakende sektöründe ‘yeni normal’ yatırımları

Turizmde umutlar sertifikasyona bağlandı

“Sektörde dünyada ilk üçe gireceğiz”

Beyaz yakalıları girişimci yapacaklar

İŞ DÜNYASINDAN

Çevreci dönüşüme 370 milyon TL finansman

Dijital seyahat platformu kurdu

Üye talebi üç katına çıktı

Salgındakİ alışkanlıklar kalıcı olur mu?

‘Mücbir sebep’ten faydalanmak istiyorlar

Madencilik eğitimine doping

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Korona salgınının ‘kazananlar kulübü’

Avon ‘Evdesin Ama Yalnız Değilsin’ diyor

GİRİŞİM

Giriş bedelinde indirim yapacak

İlk Fırsat’ta yeni dönem başlıyor

DOSYA

Savunma Sanayii’nde yeni cephe: Korona

VERGİDE GÜNDEM

Altına vergi onu yastık altı yapmasın

BANKNOT

BORSA

Yabancılar satıyor yerli yatırımcı alıyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…