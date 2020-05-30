ONLINE TİCARETTE KORONA ATAĞI
PANO
ETKİNLİK
Alışverişte ‘Yeni normal’ konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Şirketler kriz yönetimi planlarını güncellemeli”
Mapfre Sigorta’ta başkan değişti
GÖSTERGE
Turist sayısında böyle düşüş görülmedi
Kapasite kullanımında değişiklik yok
Tüketici güveni dipten kurtulamadı
Küresel ekonomi ilk çeyrekte küçüldü
Araç kiralama sektörü 2022’nin yolunu gözlüyor!
“Yeni fırsatlar için gençlere ihtiyaç var”
ASELSAN ile birlikte yeni ürün geliştirecek
Orge, yurtdışında ortaklık arayışında!
Perakende sektöründe ‘yeni normal’ yatırımları
Turizmde umutlar sertifikasyona bağlandı
“Sektörde dünyada ilk üçe gireceğiz”
Beyaz yakalıları girişimci yapacaklar
İŞ DÜNYASINDAN
Çevreci dönüşüme 370 milyon TL finansman
Dijital seyahat platformu kurdu
Üye talebi üç katına çıktı
Salgındakİ alışkanlıklar kalıcı olur mu?
‘Mücbir sebep’ten faydalanmak istiyorlar
Madencilik eğitimine doping
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Korona salgınının ‘kazananlar kulübü’
Avon ‘Evdesin Ama Yalnız Değilsin’ diyor
GİRİŞİM
Giriş bedelinde indirim yapacak
İlk Fırsat’ta yeni dönem başlıyor
DOSYA
Savunma Sanayii’nde yeni cephe: Korona
VERGİDE GÜNDEM
Altına vergi onu yastık altı yapmasın
BANKNOT
BORSA
Yabancılar satıyor yerli yatırımcı alıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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