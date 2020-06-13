BORSA NEREYE?

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

‘İşte Kahve Molası’ gündemi belirledi

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Dış ticaret finansmanında büyümemiz sürecek”

ING Türkiye’de yeni genel müdür

GÖSTERGE

Büyümeye esas darbe ikinci çeyrekte gelecek

Enflasyonda korona desteği çobuk bitti

Dış ticaret tepe taklak gidiyor

Hem istihdam hem de işsizlik düşüşte!

Gayrimenkul fiyatları virüse de yenilmedi!

“Yatırımlarımızda start up’ların payı artacak”

Yörüksüt, yurtdışında büyümeyi hedefliyor

Korona sürecinde üretimde hız kesmedi

Şirketler etkinlikleri online platforma taşıdı

Kredi kampanyası ikinci ele umut verdi

“Bu yıl 6 bin kişiye istihdam sağlayacağız”

TEKNOLOJİ

‘Güvenli çalışmaya’ yatırım yapılıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Salgın yılında yüzde 100 büyüme hedefi

Hedef ihracatta 20 milyar doları aşmak

Bulgaristan’da yatırım fırsatları konuşuldu

Otomotiv üretimi yüzde 25 daralacak

Portföyüne yeni şirketler ekleyecek

Yüzde 70 tasarruf olanağı sunuyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Koronada “dayanışma” da bir başka!

Açıkhavada hedef 2019’u yakalamak

GİRİŞİM

Temassız siparişi yurtdışına taşıdılar

200 milyon TL yatırım yapacak

DOSYA

LOJİSTİĞİN GELECEĞİ

Salgın sonrasına hazırlık

VERGİDE GÜNDEM

Binek otomobil giderlerine yeni sınırlamalar

BORSA

Bankalar ikinci çeyrekte ne durumda olacak?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…