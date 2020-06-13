BORSA NEREYE?
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
‘İşte Kahve Molası’ gündemi belirledi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Dış ticaret finansmanında büyümemiz sürecek”
ING Türkiye’de yeni genel müdür
GÖSTERGE
Büyümeye esas darbe ikinci çeyrekte gelecek
Enflasyonda korona desteği çobuk bitti
Dış ticaret tepe taklak gidiyor
Hem istihdam hem de işsizlik düşüşte!
Gayrimenkul fiyatları virüse de yenilmedi!
“Yatırımlarımızda start up’ların payı artacak”
Yörüksüt, yurtdışında büyümeyi hedefliyor
Korona sürecinde üretimde hız kesmedi
Şirketler etkinlikleri online platforma taşıdı
Kredi kampanyası ikinci ele umut verdi
“Bu yıl 6 bin kişiye istihdam sağlayacağız”
TEKNOLOJİ
‘Güvenli çalışmaya’ yatırım yapılıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Salgın yılında yüzde 100 büyüme hedefi
Hedef ihracatta 20 milyar doları aşmak
Bulgaristan’da yatırım fırsatları konuşuldu
Otomotiv üretimi yüzde 25 daralacak
Portföyüne yeni şirketler ekleyecek
Yüzde 70 tasarruf olanağı sunuyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Koronada “dayanışma” da bir başka!
Açıkhavada hedef 2019’u yakalamak
GİRİŞİM
Temassız siparişi yurtdışına taşıdılar
200 milyon TL yatırım yapacak
DOSYA
LOJİSTİĞİN GELECEĞİ
Salgın sonrasına hazırlık
VERGİDE GÜNDEM
Binek otomobil giderlerine yeni sınırlamalar
BORSA
Bankalar ikinci çeyrekte ne durumda olacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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