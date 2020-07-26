ANADOLU’NUN EN ETKİN 50 İŞ İNSANI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

”Yatırım enstrümanlarında iddialıyız”

GÖSTERGE

Merkez, enflasyondan korkmaya başladı

Bütçede işler hiç iyi gitmiyor

Tüketici güveni tekrar aşağıya döndü

Koronavirüs salgını satışları durduramadı

“Anadolu’da çok sayıda hastane el değiştirebilir”

Libya’da petrokimya tesisi kurmayı planlıyor

Katarlı gurme şirketi Türkiye’ye geliyor

Akıllı ürün pazarı pandemiyle büyüdü

Koronavirüs korkusu yazlık fiyatlarını yükseltti

“Vestel’i adım adım sağlığa sokuyoruz”

Dünya ülkelerinde ‘akıllı şehir’ler kuruyor

İŞ DÜNYASINDAN

Yurtiçi ve yurtdışında mağaza açacak

TÜSİAD muhalefet liderleriyle görüştü

NASA yöntemini kullanacak

10 milyon TL yatırımla 17 mağazaya ulaşacak

Yeni müşteri sayısı yüzde 40 arttı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Artırılmış gerçeklik’ pazarlama aracı oldu

Kadınlar acılarını maskelemesin!

GİRİŞİM

Şube açmaya devam edecek

Yeni mezunlara ilk fırsat

KONUT ÖZEL BÖLÜMÜ

Konutta düşük faiz fırsatı

BANKNOT

VERGİDE GÜNDEM

Temerrüt faizinden vergi mi ödeyeceğim?

BORSA

Otomotivde beklentiler olumlu tarafa döndü

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Halkbank ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…