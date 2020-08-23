SONBAHAR STRATEJİLERİ

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

CEO’lar Bodrum’da sahneye çıktı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Pandemi BES’e nasıl yansıdı?

TSKB’nin yeni genel müdürü Ece Börü

GÖSTERGE

Para politikası yine yan yola saptı

Cari açıkta yükseliş sürüyor

Üretim ve satışları “bayram etkisi” uçurdu

İstihdamda büyük düşüş var

Pandemi, private label pazarını hızlı büyütecek

“Karantina sürecini fırsata çevirdik”

Odaklandığı üç alanda yatırım atağında

Global bir teknoloji şirketi olacak

Pandemiye rağmen yatırım iştahı artıyor

Perakende kira pazarlığı hızlandı

“Marmarayı endişeyle takip ediyoruz”

Süt ürünleri Çin yolunda!

İŞ DÜNYASINDAN

Güneş enerjisine yatırım artıyor

Yüzde 249 büyüme ile listeye girdi

“Fişekhane İstanbul’un yeni merkezi olacak”

Maritza’dan Beykoz’da yeni proje

Güvenlikte kişiselleştirme dönemi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketler sağlıkta da kadının yanında

Markalar TikTok’u keşfetti

GİRİŞİM

İrfan Usta franchise veriyor

ÖZEL DOSYA

Eğitimde dijitalleşme dönemi

VERGİDE GÜNDEM

Transferin parlayan yıldızı: Vergi

BORSA

Bilançolarda öne çıkan 29 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…