SONBAHAR STRATEJİLERİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO’lar Bodrum’da sahneye çıktı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Pandemi BES’e nasıl yansıdı?
TSKB’nin yeni genel müdürü Ece Börü
GÖSTERGE
Para politikası yine yan yola saptı
Cari açıkta yükseliş sürüyor
Üretim ve satışları “bayram etkisi” uçurdu
İstihdamda büyük düşüş var
Pandemi, private label pazarını hızlı büyütecek
“Karantina sürecini fırsata çevirdik”
Odaklandığı üç alanda yatırım atağında
Global bir teknoloji şirketi olacak
Pandemiye rağmen yatırım iştahı artıyor
Perakende kira pazarlığı hızlandı
“Marmarayı endişeyle takip ediyoruz”
Süt ürünleri Çin yolunda!
İŞ DÜNYASINDAN
Güneş enerjisine yatırım artıyor
Yüzde 249 büyüme ile listeye girdi
“Fişekhane İstanbul’un yeni merkezi olacak”
Maritza’dan Beykoz’da yeni proje
Güvenlikte kişiselleştirme dönemi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler sağlıkta da kadının yanında
Markalar TikTok’u keşfetti
GİRİŞİM
İrfan Usta franchise veriyor
ÖZEL DOSYA
Eğitimde dijitalleşme dönemi
VERGİDE GÜNDEM
Transferin parlayan yıldızı: Vergi
BORSA
Bilançolarda öne çıkan 29 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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