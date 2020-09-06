40 YAŞ ALTI EN GÜÇLÜ 40 CEO
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
İş insanları özel gecede buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
İşlem hacmimizi 6,5 milyar TL’ye çıkaracağız
Yeni yatırım bankasının adı INVEO olacak
Burgan Bank’ta iki atama
GÖSTERGE
Büyüme yıl sonunda sıfıra yaklaşabilir
2020’de enflasyonda tek hane zor
Altın, dış ticaret açığını artırdı
Karadeniz doğalgazı 4,5 milyar dolar kazandıracak
“Raftaki projeleri masaya indirdik”
Eğlence sektöründe büyüyecek
Kral Şakir, Avrupa ve Orta Doğu’ya taşınıyor
Kongre turizminde ilk üçe girme fırsatı
“Pandemi öncesi cirolar 2021 yılını bulur”
Şirketler performansa yatırım yapıyor
Oyun dünyası milyar dolara koşuyor
İŞ DÜNYASINDAN
Eyüp Sabri Tuncer’den büyümede ‘Temiz’ adım
Modadan turizme destek
Sarten’den Bulgaristan’a ikinci tesis yatırımı
Şerbetçiotu ihracatına hazırlanıyor
Telefondan sonra TV satışlarına da başlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların ilgisi ekstrem sporlara kaydı
Lüks otellerde dijital pazarlama dönemi
GİRİŞİM
Lojistikte franchise fırsatı
İkinci yatırımını aldı
2,5 milyon kullanıcıya ulaştı
VERGİDE GÜNDEM
Birleştirilmiş beyanname dönemi
BANKNOT
BORSA
Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve
kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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