40 YAŞ ALTI EN GÜÇLÜ 40 CEO

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

İş insanları özel gecede buluştu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

İşlem hacmimizi 6,5 milyar TL’ye çıkaracağız

Yeni yatırım bankasının adı INVEO olacak

Burgan Bank’ta iki atama

GÖSTERGE

Büyüme yıl sonunda sıfıra yaklaşabilir

2020’de enflasyonda tek hane zor

Altın, dış ticaret açığını artırdı

Karadeniz doğalgazı 4,5 milyar dolar kazandıracak

“Raftaki projeleri masaya indirdik”

Eğlence sektöründe büyüyecek

Kral Şakir, Avrupa ve Orta Doğu’ya taşınıyor

Kongre turizminde ilk üçe girme fırsatı

“Pandemi öncesi cirolar 2021 yılını bulur”

Şirketler performansa yatırım yapıyor

Oyun dünyası milyar dolara koşuyor

İŞ DÜNYASINDAN

Eyüp Sabri Tuncer’den büyümede ‘Temiz’ adım

Modadan turizme destek

Sarten’den Bulgaristan’a ikinci tesis yatırımı

Şerbetçiotu ihracatına hazırlanıyor

Telefondan sonra TV satışlarına da başlayacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markaların ilgisi ekstrem sporlara kaydı

Lüks otellerde dijital pazarlama dönemi

GİRİŞİM

Lojistikte franchise fırsatı

İkinci yatırımını aldı

2,5 milyon kullanıcıya ulaştı

VERGİDE GÜNDEM

Birleştirilmiş beyanname dönemi

BANKNOT

BORSA

Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve

kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…