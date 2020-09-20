OFİSLERDE YENİ DÖNEM
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
İstihdam piyasasında kan kaybı sürüyor
Sanayi üretimi umut veriyor
Cari açık büyüyor
Otomotivde yaralar ‘iç pazar’ ile sarılıyor
“Asya’dan daha çok yatırım çekeceğiz”
Dimes, yeni ürünlerle atağa kalktı
Vivense, Actera ile AB’de büyüyecek
Hep ideallerinin peşinden gitti
Perakendede teslimat yarışı
“Mortgage’da zirve yılı olacak”
Kuluçkalar pandemide de girişimcileri destekliyor
İŞ DÜNYASINDAN
Şirketlerden STK’lara iş birligi atağı
OMS, küçük ev aletleri üretecek
Yeni ürünlerle 100 milyon TL ciro hedefliyor
Hedefe yurtdışını aldı
“Covid’in şirketlere etkisi depremden daha fazla”
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İnovatif ürünlerle alanını genişletiyor
Yeni tohumlarla ormanını büyütüyor
GİRİŞİM
Arabaların asistanı oldu
VERGİDE GÜNDEM
Çalışan ve işverene kümülatif matrah yükü!
BORSA
Öz sermaye kârlılığıyla öne çıken 16 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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