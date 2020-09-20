OFİSLERDE YENİ DÖNEM

PANO

MORTGAGE PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

GÖSTERGE

İstihdam piyasasında kan kaybı sürüyor

Sanayi üretimi umut veriyor

Cari açık büyüyor

Otomotivde yaralar ‘iç pazar’ ile sarılıyor

“Asya’dan daha çok yatırım çekeceğiz”

Dimes, yeni ürünlerle atağa kalktı

Vivense, Actera ile AB’de büyüyecek

Hep ideallerinin peşinden gitti

Perakendede teslimat yarışı

“Mortgage’da zirve yılı olacak”

Kuluçkalar pandemide de girişimcileri destekliyor

İŞ DÜNYASINDAN

Şirketlerden STK’lara iş birligi atağı

OMS, küçük ev aletleri üretecek

Yeni ürünlerle 100 milyon TL ciro hedefliyor

Hedefe yurtdışını aldı

“Covid’in şirketlere etkisi depremden daha fazla”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İnovatif ürünlerle alanını genişletiyor

Yeni tohumlarla ormanını büyütüyor

GİRİŞİM

Arabaların asistanı oldu

VERGİDE GÜNDEM

Çalışan ve işverene kümülatif matrah yükü!

BORSA

Öz sermaye kârlılığıyla öne çıken 16 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…