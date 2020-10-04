İHRACATIN ROTASI

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Nakit yönetiminde yeni trendler ele alındı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Dijital destekler her poliçeye entegre edilecek”

D Yatırım Bankası genel müdürü belli oldu

NN Hayat’ta Anna Grzelonska dönemi

Generali Grubu’na Türkiye’den atama

GÖSTERGE

Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefler iddialı

Dış ticaret açığında büyüme sürüyor

Kapasite kullanımında olumlu gelişme

MB hamlesi piyasaları nasıl şekillendirdi?

‘‘Pazardaki üç segmentte lideriz’’

Selen Kozmetik fonların merceğinde

İkinci kuşak rotayı e-ticarete çevirdi

50 gözde ofiste kiralar ne olacak?

Turizmde geç sezon umudu

İzmir’den dünyaya cıvata satıyor

‘‘Yatırıma devam kararı aldık’’

STK’lar destekleri online’a taşıdı

İŞ DÜNYASINDAN

Akfen’den yeni ihalelere yakın markaj

Pandemiye özel dijital anahtar

Kütahya Porselen pandemiye rağmen büyüyor

Kadın çiftçilere destek veriyor

Gıda israfına karşı kurulan girişime Ülker de katıldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Online tarafta çıkış yakaladı

Düşük karbonlu ürünler geliştirecek

Espora sponsorluk kararı aldı

GİRİŞİM

Düğün takılarını online topluyor

QNBEYOND ikinci mezunlarını verdi

VERGİDE GÜNDEM

Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor?

BANKNOT

BORSA

Banka hisselerinde potansiyel var mı?

Naturelgaz’dan halka arz hazırlığı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…

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