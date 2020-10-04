İHRACATIN ROTASI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Nakit yönetiminde yeni trendler ele alındı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Dijital destekler her poliçeye entegre edilecek”
D Yatırım Bankası genel müdürü belli oldu
NN Hayat’ta Anna Grzelonska dönemi
Generali Grubu’na Türkiye’den atama
GÖSTERGE
Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefler iddialı
Dış ticaret açığında büyüme sürüyor
Kapasite kullanımında olumlu gelişme
MB hamlesi piyasaları nasıl şekillendirdi?
‘‘Pazardaki üç segmentte lideriz’’
Selen Kozmetik fonların merceğinde
İkinci kuşak rotayı e-ticarete çevirdi
50 gözde ofiste kiralar ne olacak?
Turizmde geç sezon umudu
İzmir’den dünyaya cıvata satıyor
‘‘Yatırıma devam kararı aldık’’
STK’lar destekleri online’a taşıdı
İŞ DÜNYASINDAN
Akfen’den yeni ihalelere yakın markaj
Pandemiye özel dijital anahtar
Kütahya Porselen pandemiye rağmen büyüyor
Kadın çiftçilere destek veriyor
Gıda israfına karşı kurulan girişime Ülker de katıldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Online tarafta çıkış yakaladı
Düşük karbonlu ürünler geliştirecek
Espora sponsorluk kararı aldı
GİRİŞİM
Düğün takılarını online topluyor
QNBEYOND ikinci mezunlarını verdi
VERGİDE GÜNDEM
Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor?
BANKNOT
BORSA
Banka hisselerinde potansiyel var mı?
Naturelgaz’dan halka arz hazırlığı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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