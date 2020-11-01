BÜYÜK GRUPLARIN YENİ GİRİŞİMLERİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Kadın CEO’lar nasıl fark yarattı?
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
ING Türkiye’de üst düzey atama
“Kadın desteği için 100 milyon dolar kaynak sağladık”
GÖSTERGE
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,1
Güven endeksi umut verdi
Kapasite kullanımında sınırlı artış
Çekirdek enflasyonda yükseliş trendi
SATIN ALMA BİRLEŞME
43 işlemde 600 milyon dolarlık satış oldu
“Örtülü faiz artışı ile itibar sağlanamaz”
Sisal beş bin yeni bayi arıyor
Hedefine yurtdışındaki sporseverleri aldı
Podcast gelirleri yükselişe geçti
Ev pazarına pandemi dopingi
“Türkiye’de 12 yeni otel açacağız”
Urla’dan ABD’ye teknoloji ihraç ediyor
Oto bakımda franchise atağı
İŞ DÜNYASINDAN
L’actone Kozmetik’ten Çorlu’ya yatırım
İstanbul’da 37 arı evi kuruldu
Balparmak Kuzey Amerika’yı hedefe aldı
Aras Kargo, işlem hacmini ikiye katladı
Başarsoft kargocuların çözüm ortağı oldu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘İyi yaşam’ ekonomisi
Kadın girişimcilere destek
GİRİŞİM
Akıllı bastonla dünyaya açıldı
Allianz’dan start up’lara iş birliği fırsatı
Fintech ekosistemine destek verecek
VERGİDE GÜNDEM
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
ÖZEL DOSYA
İkinci elde 2021 beklentileri olumlu
BANKNOT
BORSA
Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?
Arzum hisseleri borsaya geliyor Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TAV Havalimanları ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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