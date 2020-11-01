BÜYÜK GRUPLARIN YENİ GİRİŞİMLERİ

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Kadın CEO’lar nasıl fark yarattı?

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

ING Türkiye’de üst düzey atama

“Kadın desteği için 100 milyon dolar kaynak sağladık”

GÖSTERGE

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,1

Güven endeksi umut verdi

Kapasite kullanımında sınırlı artış

Çekirdek enflasyonda yükseliş trendi

SATIN ALMA BİRLEŞME

43 işlemde 600 milyon dolarlık satış oldu

“Örtülü faiz artışı ile itibar sağlanamaz”

Sisal beş bin yeni bayi arıyor

Hedefine yurtdışındaki sporseverleri aldı

Podcast gelirleri yükselişe geçti

Ev pazarına pandemi dopingi

“Türkiye’de 12 yeni otel açacağız”

Urla’dan ABD’ye teknoloji ihraç ediyor

Oto bakımda franchise atağı

İŞ DÜNYASINDAN

L’actone Kozmetik’ten Çorlu’ya yatırım

İstanbul’da 37 arı evi kuruldu

Balparmak Kuzey Amerika’yı hedefe aldı

Aras Kargo, işlem hacmini ikiye katladı

Başarsoft kargocuların çözüm ortağı oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘İyi yaşam’ ekonomisi

Kadın girişimcilere destek

GİRİŞİM

Akıllı bastonla dünyaya açıldı

Allianz’dan start up’lara iş birliği fırsatı

Fintech ekosistemine destek verecek

VERGİDE GÜNDEM

Vergi borçlarına yapılandırma geliyor

ÖZEL DOSYA

İkinci elde 2021 beklentileri olumlu

BANKNOT

BORSA

Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?

Arzum hisseleri borsaya geliyor Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TAV Havalimanları ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…