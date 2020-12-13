ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Teknolojide dönüşüm masaya yatırıldı
Sıfır atık zirvesinde buluştular
ANADOLU 500 ARAŞTIRMASI
“Yaklaşık 100 ülkeye Türkiye çeliği satıyoruz”
Katma değerli yatırımlarla büyüyor
Büyüme yolculuğu yeni alanlarla sürüyor
Anadolu 500 analiz
TEB: “Yenilikçi ürün ve hizmetleri destekleyeceğiz”
Farklı alanlara yatırımla ciroyu yukarı taşıdı
Stabil kuru avantaja çevirmeyi başardı
Yeni ülkelerde atak ihracatın lideri yaptı
Talepteki artış istihdamı destekledi
Listenin devlerinde sıralama değişmedi
Listeye 27 sektör girdi
51 şehir Anadolu 500’de yer aldı
FİHRİST
KULİS
Türkiye’ye laboratuvar kuracak
Genç girişimciler bin 200 mağaza açtı
ASAŞ, 2021’de yüzde 10 büyüme hedefliyor
Evden çalışma kadınların iş yükünü artırdı
Yeni yatırımla bin kişilik istihdam yaratacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Son reklamı neden tepki çekti?
İki dijital yayın geliyor
VERGİDE GÜNDEM
Vergi anlaşmalarına düzenlemeler
BORSA
13 kurum 42 hissede ‘al’ diyor
100 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Mavi ve İş Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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