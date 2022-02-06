NET KÂR TAHMİNLERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

Is dünyasindaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Yeni ürünlerle BES’te katilimci sayisini artiracak

SALT yönetiminde yeni yapilanma

GÖSTERGE

Tüketici enflasyonu yüzde 50’ye dayandi

Ihracat degil, dis açik patladi

350 islemde 16,5 milyar dolarlik hacim oldu

“Sekiz yilda 100 kampüse ulasacagiz”

Bir fabrikayla yerli üretimi ikiye katlayacak

Toplu yemek isine 60 milyon TL yatiracak

Ihracatçi birliklerinde seçim yarisi hizlandi

Türk müteahhitlerin hedefi 50 milyar dolar

Züccaciye sektörü gözünü ilk bese dikti

“Güç birligi ile ihracati katlayacagiz”

Istanbul’da aidatlar kirayla yarisiyor

İŞ DÜNYASINDAN

Alkollü içecek sektörünün umudu turizmde

Dünya sinemasinin kalbi Istanbul’da atacak

Isveçli Systemair Türkiye’yi ihracat üssü yapti

100 milyon liralik ihracat hedefliyor

“Zorluklara ragmen yedi proje satacagiz”

PAZARLAMA

İLETİŞİMİ

Z kusagi dijital medyayi büyütüyor

Türkiye global video oyuncularinin hedefinde

GİRİSİM

Animasyonda dünya markasi yaratti

Start up’lara yatirim yagdi

VERGİDE GÜNDEM

KDV sistemi komada mi?

BORSA

“Katma degerli ürünlerin agirligini artiracagiz”

Sirketlerden gelen

açiklamalar ve analist degerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Arçelik ve Garanti’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarinda analiz ve yatirim önerileri

Teknik Analiz

Sirketlerin alim, satim araliklari…

Neden düstü?

Niçin yükseldi?

BIST-30

Sirketlerin karnesi ve kapanis bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancilarin aldigi ve çiktigi sirketler…