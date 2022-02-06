NET KÂR TAHMİNLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
Is dünyasindaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yeni ürünlerle BES’te katilimci sayisini artiracak
SALT yönetiminde yeni yapilanma
GÖSTERGE
Tüketici enflasyonu yüzde 50’ye dayandi
Ihracat degil, dis açik patladi
350 islemde 16,5 milyar dolarlik hacim oldu
“Sekiz yilda 100 kampüse ulasacagiz”
Bir fabrikayla yerli üretimi ikiye katlayacak
Toplu yemek isine 60 milyon TL yatiracak
Ihracatçi birliklerinde seçim yarisi hizlandi
Türk müteahhitlerin hedefi 50 milyar dolar
Züccaciye sektörü gözünü ilk bese dikti
“Güç birligi ile ihracati katlayacagiz”
Istanbul’da aidatlar kirayla yarisiyor
İŞ DÜNYASINDAN
Alkollü içecek sektörünün umudu turizmde
Dünya sinemasinin kalbi Istanbul’da atacak
Isveçli Systemair Türkiye’yi ihracat üssü yapti
100 milyon liralik ihracat hedefliyor
“Zorluklara ragmen yedi proje satacagiz”
PAZARLAMA
İLETİŞİMİ
Z kusagi dijital medyayi büyütüyor
Türkiye global video oyuncularinin hedefinde
GİRİSİM
Animasyonda dünya markasi yaratti
Start up’lara yatirim yagdi
VERGİDE GÜNDEM
KDV sistemi komada mi?
BORSA
“Katma degerli ürünlerin agirligini artiracagiz”
Sirketlerden gelen
açiklamalar ve analist degerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Arçelik ve Garanti’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarinda analiz ve yatirim önerileri
Teknik Analiz
Sirketlerin alim, satim araliklari…
Neden düstü?
Niçin yükseldi?
BIST-30
Sirketlerin karnesi ve kapanis bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancilarin aldigi ve çiktigi sirketler…
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