EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Kadın Dostu Şirketler ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Dijital finansman çözümleri sunacağız”
Barış Karakullukçu, İş Bankası’nda
Odeabank’ta iki üst düzey atama
GÖSTERGE
ÜFE, 27 yıl sonra üç haneye çıktı
Rekor büyüme ücretliye yansımadı
Tüketici güveni şubatta geriledi
Dış ticaret açığı yüzde 235 arttı
Ukrayna krizi, 2022 hesaplarını altüst etti
“Satın alma fırsatlarını değerlendireceğiz”
Armis markasıyla 110 franchise şube açacak
Türkiye’yi peynirin bölge merkezi yaptı
Şirketlerin metaverse rekabeti kızışıyor
Yabancıya satışta yeni rekor bekleniyor
“100. yılda katma değerli yatırımla büyüyeceğiz”
Alternatif sporlara destek arttı
İŞ DÜNYASINDAN
Koç’tan eşitlik için anlamlı taahhüt
Yatırımları hızlandırma kararı aldı
Türkiye, Weitnauer Group’un yıldız pazarı oldu
Boya sektörü yeniden dünyaya açılıyor
Royal Halı hedef yükseltti
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler ‘erkek işi’ söyleminin karşısında
Bu yıl 10 ‘iklim dostu’ mağaza açacak
GİRİŞİM
Start up’ları ABD pazarına açıyor
VERGİDE GÜNDEM
Finansman gider kısıtlaması kaldırılmalı mı?
BORSA
Halka arz için sırada hangi şirketler var?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30 80 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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