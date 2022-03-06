EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Kadın Dostu Şirketler ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Dijital finansman çözümleri sunacağız”

Barış Karakullukçu, İş Bankası’nda

Odeabank’ta iki üst düzey atama

GÖSTERGE

ÜFE, 27 yıl sonra üç haneye çıktı

Rekor büyüme ücretliye yansımadı

Tüketici güveni şubatta geriledi

Dış ticaret açığı yüzde 235 arttı

Ukrayna krizi, 2022 hesaplarını altüst etti

“Satın alma fırsatlarını değerlendireceğiz”

Armis markasıyla 110 franchise şube açacak

Türkiye’yi peynirin bölge merkezi yaptı

Şirketlerin metaverse rekabeti kızışıyor

Yabancıya satışta yeni rekor bekleniyor

“100. yılda katma değerli yatırımla büyüyeceğiz”

Alternatif sporlara destek arttı

İŞ DÜNYASINDAN

Koç’tan eşitlik için anlamlı taahhüt

Yatırımları hızlandırma kararı aldı

Türkiye, Weitnauer Group’un yıldız pazarı oldu

Boya sektörü yeniden dünyaya açılıyor

Royal Halı hedef yükseltti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketler ‘erkek işi’ söyleminin karşısında

Bu yıl 10 ‘iklim dostu’ mağaza açacak

GİRİŞİM

Start up’ları ABD pazarına açıyor

VERGİDE GÜNDEM

Finansman gider kısıtlaması kaldırılmalı mı?

BORSA

Halka arz için sırada hangi şirketler var?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30 80 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…