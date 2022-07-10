ŞAMPİYON FONLAR
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
IBS Sigorta yurtdışı projelerinde daha aktif olacak
Yatırım Finansman’da Eralp Aslankurt dönemi
HSBC’de üst düzey transfer
KuCoin Türkiye Ülke Müdürü belli oldu
Neslihan Neciboğlu, Neova Katılım’da
GÖSTERGE
Tüketici enflasyonu yüzde 80’i zorluyor
5 aylık ticaret açığı yüzde 136 arttı
Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi
Ekonomik güven son bir yılın en düşüğünde
E-ticarette kadın girişimci sayısı artıyor
“Bölgesel bir güç haline geldik”
Halka arzdan gelen parayı üretime yatıracak
“Yenilenebilir enerji ile Avrupa’da büyüyeceğiz”
Savaşa rağmen turizmde yaz bereketi yaşanıyor
Yerli seyahat uygulamaları globalleşecek
“Altı ayda bir ÖTV artışından vazgeçilmeli”
Kurumsal hayatı kolaylaştıran çözümler
İŞ DÜNYASINDAN
Eğlenceye 50 milyon TL’lik yeni yatırım
100 yıllık marka tescil süreci başladı
Accor ve Artaş güçlerini birleştirdi
Buğdayda rekolte artışı bekleniyor
Ankara’ya 10 milyar TL’lik karma proje
Japonya’da kolonya elçisi oldu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kadın kooperatiflerine marka dopingi
Geleceğin mühendislerine destek sağlıyor
GİRİŞİM
Online eğitimde bölgesel oyuncu olacak
VERGİDE GÜNDEM
‘Varlık barışı’ bu kez vergili
BORSA
BDDK kararı BİST şirketlerini nasıl etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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