SATIN ALMA VE TEDARİK LİDERLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“VDMK ihracinda 2022`de 1 milyar TL’lik hacme ulaşacağız”
İnfo Yatırım’dan ‘InfoVerse’
GÖSTERGE
TCMB, yedinci kez faizi sabit bıraktı
İşsizlik mayısta yüzde 10,9 oldu
12 aylık cari açık 30 milyar dolara dayandı
KOBİ’ler yüksek borçla mücadele ediyor
Şirketler genç yetenek avına çıktı
“Beş yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”
Demir-çelikte terzi işi üretimle büyüyor
Satın aldığı şirketlerle büyüyecek
Markalı konutun yeni rotası İzmir
Mobilya sektörü girişimcileri bekliyor
“KOBİ’lerin krediye erişimi kapandı”
İhracatla sektöründe ilk beşe girdi
İŞ DÜNYASINDAN
Son üç yılda cirosunu yüzde 60 artırdı
Dünyaya mutfak ürünleri satıyor
Han Spaces hızlı büyümesini sürdürecek
Yeni ürünleri Türkiye pazarında sunacak
Dokuz şirket Here2Next’i kurdu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Herkes için iyilik diyen markalar kazanıyor”
Yeni markası ile büyüyecek
Güçlerini birleştirdiler
GİRİŞİM
Latin Amerikalı start up Türkiye’ye geldi
450 bin TL hibe desteği verecek
İlk sosyal girişim satın alması
VERGİDE GÜNDEM
‘Elektronik ticarete yeni kanuni düzen
BORSA
“Borsada hisse bazlı fırsatlar var”
İhracatı katma değerli ürünlerle artıracak
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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