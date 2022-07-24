SATIN ALMA VE TEDARİK LİDERLERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“VDMK ihracinda 2022`de 1 milyar TL’lik hacme ulaşacağız”

İnfo Yatırım’dan ‘InfoVerse’

GÖSTERGE

TCMB, yedinci kez faizi sabit bıraktı

İşsizlik mayısta yüzde 10,9 oldu

12 aylık cari açık 30 milyar dolara dayandı

KOBİ’ler yüksek borçla mücadele ediyor

Şirketler genç yetenek avına çıktı

“Beş yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Demir-çelikte terzi işi üretimle büyüyor

Satın aldığı şirketlerle büyüyecek

Markalı konutun yeni rotası İzmir

Mobilya sektörü girişimcileri bekliyor

“KOBİ’lerin krediye erişimi kapandı”

İhracatla sektöründe ilk beşe girdi

İŞ DÜNYASINDAN

Son üç yılda cirosunu yüzde 60 artırdı

Dünyaya mutfak ürünleri satıyor

Han Spaces hızlı büyümesini sürdürecek

Yeni ürünleri Türkiye pazarında sunacak

Dokuz şirket Here2Next’i kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Herkes için iyilik diyen markalar kazanıyor”

Yeni markası ile büyüyecek

Güçlerini birleştirdiler

GİRİŞİM

Latin Amerikalı start up Türkiye’ye geldi

450 bin TL hibe desteği verecek

İlk sosyal girişim satın alması

VERGİDE GÜNDEM

‘Elektronik ticarete yeni kanuni düzen

BORSA

“Borsada hisse bazlı fırsatlar var”

İhracatı katma değerli ürünlerle artıracak

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Halkbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…