40 YAŞ ALTI 40 GENÇ CEO

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi olduk”

Gedik Yatırım’dan Founder One’a yatırım

Radarına halka açık teknoloji şirketlerini aldı

GÖSTERGE

TCMB yine ters köşe yaptı

İşsizlik, haziranda yüzde 10,3 oldu

Konut satışları sert daraldı

Yatırımda etki dalgası büyüyor

“Türkiye’de 30 yeni otel planlıyoruz”

Hem mağazacılığa hem üretime yatırım yapıyor

İlk yılında 50 milyon dolar hedefliyor

Arsa, yatırımcının yeni limanı oldu

Sağlıklı atıştırmada ihracat atağı başladı

“Tayvanlı markayla fabrika kuracağız”

Üst düzeyde yeni roller ortaya çıkıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Denizde marketrekabeti kızıştı

Güneş enerjisi işine giriyor

Rusların ilgisi, oda fiyatlarını 100 Euro artırdı

Pazar lideri olmayı hedefiyor

İnsan ve kültür departmanı kuruyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kadın girişimciler marka desteği ile büyüyor

Dondurma kiokslarına kadın dokunuşu

GİRİŞİM

Yenilikçi kitle fonlama projesi

TechOne VC’den 1 milyon dolarlık yatırım

Martı New York Borsası’na açılıyor

Hepsiburada’dan kadınlara destek

DOSYA

SiBER GÜVENLİK

Siber güvenlik pazarı büyüyor

BANKNOT

DOSYA

YEŞİL FİNANSMAN

Yeşil ekonomiye geçişte bankalar öncü rol üstleniyor

VERGİDE GÜNDEM

Enflasyon ve durgunluğa karşı vergi önlemleri

BORSA

Demir-çelik hisselerinin performansı ne olacak?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Sabancı Holding ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…