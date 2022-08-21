40 YAŞ ALTI 40 GENÇ CEO
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi olduk”
Gedik Yatırım’dan Founder One’a yatırım
Radarına halka açık teknoloji şirketlerini aldı
GÖSTERGE
TCMB yine ters köşe yaptı
İşsizlik, haziranda yüzde 10,3 oldu
Konut satışları sert daraldı
Yatırımda etki dalgası büyüyor
“Türkiye’de 30 yeni otel planlıyoruz”
Hem mağazacılığa hem üretime yatırım yapıyor
İlk yılında 50 milyon dolar hedefliyor
Arsa, yatırımcının yeni limanı oldu
Sağlıklı atıştırmada ihracat atağı başladı
“Tayvanlı markayla fabrika kuracağız”
Üst düzeyde yeni roller ortaya çıkıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Denizde marketrekabeti kızıştı
Güneş enerjisi işine giriyor
Rusların ilgisi, oda fiyatlarını 100 Euro artırdı
Pazar lideri olmayı hedefiyor
İnsan ve kültür departmanı kuruyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kadın girişimciler marka desteği ile büyüyor
Dondurma kiokslarına kadın dokunuşu
GİRİŞİM
Yenilikçi kitle fonlama projesi
TechOne VC’den 1 milyon dolarlık yatırım
Martı New York Borsası’na açılıyor
Hepsiburada’dan kadınlara destek
DOSYA
SiBER GÜVENLİK
Siber güvenlik pazarı büyüyor
BANKNOT
DOSYA
YEŞİL FİNANSMAN
Yeşil ekonomiye geçişte bankalar öncü rol üstleniyor
VERGİDE GÜNDEM
Enflasyon ve durgunluğa karşı vergi önlemleri
BORSA
Demir-çelik hisselerinin performansı ne olacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Sabancı Holding ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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