81 İLDE KONUT FİYATLARI
PANO
10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
FKB’nin iki yeni üyesi: Varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri
TEB Portföy’den iki yeni yatırım fonu
Tera Yatırım BGC Partners’ı bünyesine katıyor
Unico Sigorta’da üst yönetim kadrosu değişti
Seda Küçükfırat Arslan, Birleşik Ödeme’de
İki tecrübeli ismin yeni adresi: Allbatross Portföy
GÖSTERGE
Bu büyümeye sevinmeli miyiz?
Dış açık 7 ayda 62 milyar dolar oldu
Reel kesim güveni iki yılın en düşüğünde
78 işlemde 1,3 milyar dolarlık satın alma oldu
“Yeni bir alanda yatırıma başladık”
Eğlence deneyimini yurtdışına taşıyacak
ABD’deki Türk şirketinden 10 milyon dolar yatırım
Sağlıkta ‘yerli start up’ rüzgarı esiyor
Turizmci gözünü ‘zengin turist’e dikti
“Rusya’ya 16 mağaza ile çıkarma yapacağız”
Enerjide oyunu değiştiren dönüşüm
İŞ DÜNYASINDAN
DEİK, dijital teknoloji iş konseyini kurdu
Naturiga, İngiltere’de şirket kuracak
Optik cam pazarında önemli iş birliği
Hedef yüksek büyüme
Kiralamaya ilgi arttı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar, “Her şey gelecek nesiller için” diyor
Net sıfır karbon emisyonu hedefiyle yol alıyor
GİRİŞİM
Outdoor perakendesinde yeni marka yarattı
VERGİDE GÜNDEM
Miras ve şans oyunlarında vergi
BORSA
Bilançosuyla öne çıkan 40 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
VERGİDE GÜNDEM
Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım,satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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