81 İLDE KONUT FİYATLARI

PANO

10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

FKB’nin iki yeni üyesi: Varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri

TEB Portföy’den iki yeni yatırım fonu

Tera Yatırım BGC Partners’ı bünyesine katıyor

Unico Sigorta’da üst yönetim kadrosu değişti

Seda Küçükfırat Arslan, Birleşik Ödeme’de

İki tecrübeli ismin yeni adresi: Allbatross Portföy

GÖSTERGE

Bu büyümeye sevinmeli miyiz?

Dış açık 7 ayda 62 milyar dolar oldu

Reel kesim güveni iki yılın en düşüğünde

78 işlemde 1,3 milyar dolarlık satın alma oldu

“Yeni bir alanda yatırıma başladık”

Eğlence deneyimini yurtdışına taşıyacak

ABD’deki Türk şirketinden 10 milyon dolar yatırım

Sağlıkta ‘yerli start up’ rüzgarı esiyor

Turizmci gözünü ‘zengin turist’e dikti

“Rusya’ya 16 mağaza ile çıkarma yapacağız”

Enerjide oyunu değiştiren dönüşüm

İŞ DÜNYASINDAN

DEİK, dijital teknoloji iş konseyini kurdu

Naturiga, İngiltere’de şirket kuracak

Optik cam pazarında önemli iş birliği

Hedef yüksek büyüme

Kiralamaya ilgi arttı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar, “Her şey gelecek nesiller için” diyor

Net sıfır karbon emisyonu hedefiyle yol alıyor

GİRİŞİM

Outdoor perakendesinde yeni marka yarattı

VERGİDE GÜNDEM

Miras ve şans oyunlarında vergi

BORSA

Bilançosuyla öne çıkan 40 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

VERGİDE GÜNDEM

Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım,satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…