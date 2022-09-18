SONBAHAR PORTFÖYÜ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
SEDDK’nın odağında trafikteki sorunlar var
‘Ödero’ ile global oyuncu olmayı hedefliyor
Erender Çekim Birleşik Ödeme’de
Ömer Eryılmaz’ın yeni adresi belli oldu
GÖSTERGE
İşsizlik marttan beri düşüyor
12 aylık cari açık 36,6 milyar dolar
Enflasyonda artış eğilimi sürüyor
OVP bize ne söylüyor?
Odalarda Başkanlık koltuğunun talibi çok
“Türkiye 2023 kışına rahat girecek”
Alman dev Türkiye’de liderlik hedefi koydu
Beş yılda 1,1 milyar TL yatırım yapacak
Şarj istasyonları yeni bir ekonomi yarattı
Girişimler kitle fonlamayla büyüyecek
“250 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
2024’te unicorn olmayı hedefliyor
İŞ DÜNYASINDAN
Amerika pazarında büyüyecek
Espressolab, mağazalaşarak büyüyor
Yerli tohum projesigenişliyor
Hedef 13 milyar dolar
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Bilime destek olan şirketler geleceğe yatırım yapıyor
Markaların video satış kanalına ilgi artıyor
GİRİŞİM
Dijital lojistige ABD’den yatırım geldi
Kadın girişimcilere özel franchise fırsatı
KAGİDER 20 yaşında
VERGİDE GÜNDEM
Küresel asgari vergiye karşı yerel vergi stratejisi çözüm mü?
BORSA
Sonbahara özel 45 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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