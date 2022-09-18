SONBAHAR PORTFÖYÜ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

SEDDK’nın odağında trafikteki sorunlar var

‘Ödero’ ile global oyuncu olmayı hedefliyor

Erender Çekim Birleşik Ödeme’de

Ömer Eryılmaz’ın yeni adresi belli oldu

GÖSTERGE

İşsizlik marttan beri düşüyor

12 aylık cari açık 36,6 milyar dolar

Enflasyonda artış eğilimi sürüyor

OVP bize ne söylüyor?

Odalarda Başkanlık koltuğunun talibi çok

“Türkiye 2023 kışına rahat girecek”

Alman dev Türkiye’de liderlik hedefi koydu

Beş yılda 1,1 milyar TL yatırım yapacak

Şarj istasyonları yeni bir ekonomi yarattı

Girişimler kitle fonlamayla büyüyecek

“250 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

2024’te unicorn olmayı hedefliyor

İŞ DÜNYASINDAN

Amerika pazarında büyüyecek

Espressolab, mağazalaşarak büyüyor

Yerli tohum projesigenişliyor

Hedef 13 milyar dolar

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Bilime destek olan şirketler geleceğe yatırım yapıyor

Markaların video satış kanalına ilgi artıyor

GİRİŞİM

Dijital lojistige ABD’den yatırım geldi

Kadın girişimcilere özel franchise fırsatı

KAGİDER 20 yaşında

VERGİDE GÜNDEM

Küresel asgari vergiye karşı yerel vergi stratejisi çözüm mü?

BORSA

Sonbahara özel 45 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…