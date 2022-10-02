START UP’IN KADIN YILDIZLARI

PANO

10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“2022’yi 10 milyar TL’nin üzerinde ciroyla bitireceğiz”

Yapı Kredi’den ‘Akıllı Borsacım’

UPT, Avrupa hesabıyla hızlı para transferi sağlıyor

Fibaemeklilik’ten üç yeni EYF

Papara’dan sigorta hamlesi

GÖSTERGE

Politika faizinde indirim devam ediyor

Reel kesim güveni 5 aydır geriliyor

Tüketici güveninde sınırlı artış

İstanbul’da konut fiyatı artışında tarihi rekor

“İki sektöre 250 milyon dolar yatıracağız”

Doğanlar Holding Afrika’da fabrika kuruyor

Avrupa’nın en büyük tesisini açtı

Bu kış 10 milyon turist bekleniyor

Modada rekabet ‘doğa dostu’ ürünlere kaydı

Lojistik teknolojisinde dünyada ilk 10’a girdi

“Yurtdışı gelirlerini ikiye katlayacağız”

TEKNOPANO

Okulda ve işte kolaylık sağlayan cihazlar

İŞ DÜNYASINDAN

DEİK’ten dijital iş konseyi

Lokal ürünlerle cirosunu artırdı

Başkanlık yarışında aday bolluğu

Turizmin yanına sanayiyi de ekledi

Beş yılda 2,3 milyar dolarlık işlem yaptı

Getir’in odağında kuryeler var

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Geniş kitlelere ulaşmanın yolu kültür-sanat’tan geçiyor

Üretimde ‘2030 Ekosistem Hedefleri’ne odaklandı

GİRİŞİM

Kendi robotunu üretti

Yeşil dönüşüm ‘fırsata’ dönüştü

Türkiye’nin kadın girişimcisi seçiliyor

VERGİDE GÜNDEM

Hisse edindirme planları

BORSA

Bankalar hala yatırım fırsatı sunuyor mu?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım,

satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve

kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…