START UP’IN KADIN YILDIZLARI
PANO
10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“2022’yi 10 milyar TL’nin üzerinde ciroyla bitireceğiz”
Yapı Kredi’den ‘Akıllı Borsacım’
UPT, Avrupa hesabıyla hızlı para transferi sağlıyor
Fibaemeklilik’ten üç yeni EYF
Papara’dan sigorta hamlesi
GÖSTERGE
Politika faizinde indirim devam ediyor
Reel kesim güveni 5 aydır geriliyor
Tüketici güveninde sınırlı artış
İstanbul’da konut fiyatı artışında tarihi rekor
“İki sektöre 250 milyon dolar yatıracağız”
Doğanlar Holding Afrika’da fabrika kuruyor
Avrupa’nın en büyük tesisini açtı
Bu kış 10 milyon turist bekleniyor
Modada rekabet ‘doğa dostu’ ürünlere kaydı
Lojistik teknolojisinde dünyada ilk 10’a girdi
“Yurtdışı gelirlerini ikiye katlayacağız”
TEKNOPANO
Okulda ve işte kolaylık sağlayan cihazlar
İŞ DÜNYASINDAN
DEİK’ten dijital iş konseyi
Lokal ürünlerle cirosunu artırdı
Başkanlık yarışında aday bolluğu
Turizmin yanına sanayiyi de ekledi
Beş yılda 2,3 milyar dolarlık işlem yaptı
Getir’in odağında kuryeler var
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Geniş kitlelere ulaşmanın yolu kültür-sanat’tan geçiyor
Üretimde ‘2030 Ekosistem Hedefleri’ne odaklandı
GİRİŞİM
Kendi robotunu üretti
Yeşil dönüşüm ‘fırsata’ dönüştü
Türkiye’nin kadın girişimcisi seçiliyor
VERGİDE GÜNDEM
Hisse edindirme planları
BORSA
Bankalar hala yatırım fırsatı sunuyor mu?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım,
satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve
kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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