FRANCHISING 100
PANO
MORTGAGE
10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yeni neslin sermaye piyasalarına ilgisini artırmayı hedefliyoruz”
İlker Sözdinler’e DEİK’te önemli görev
Garanti BBVA Emeklilik 30’uncu yaşını kutluyor
“Küresel ve dijital köprülerle özgür ödeme deneyimi sunacağız”
Aegon yol Viennalife olarak devam ediyor
GÖSTERGE
Enflasyonda tek umut baz etkisi
İşsizlik dört yıl sonra tek hane
Dış açıkta alarm zilleri çalıyor
Tüketici güveninde sınırlı artış
UEZ SAPANCA YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI UEZ’DE ÇİZİLDİ
“Gelişmekte olan ülkelerde büyüyeceğiz”
Her yıl 50 restoran açma hedefi koydu
İzmir konut fiyatlarında İstanbul’u yakaladı
Gözler 50 milyar dolarlık ‘dijital göçebe’ pazarında
“2023 yılında halka arza hazırlanıyoruz” 86 Perakendeci ‘cadde’ye geri dönüyor
İŞ DÜNYASINDAN
Alman Vorwerk, Türkiye’de Thermomix’le büyüyor
Yeni revizyon merkezini Kazakistan’da açtı
Söke Un, yeni kategorilere girecek
PepsiCo, tarıma yatırım yapıyor
ABD’ye teknoloji ihraç ediyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalardan ‘döngüsel dönüşüm’ hareketi
2.5 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefliyor
GİRİŞİM
Bulut mutfakla büyüyecek
KAGİDER 20’nci yaşını kutladı
Hedef kadınlar ve gençler
VERGİDE GÜNDEM
Büyüme Engeli: “Finansman gider kısıtlaması”
BORSA
Kurdaki değişimden etkilenecek şirketler
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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