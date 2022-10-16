FRANCHISING 100

PANO

MORTGAGE

10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Yeni neslin sermaye piyasalarına ilgisini artırmayı hedefliyoruz”

İlker Sözdinler’e DEİK’te önemli görev

Garanti BBVA Emeklilik 30’uncu yaşını kutluyor

“Küresel ve dijital köprülerle özgür ödeme deneyimi sunacağız”

Aegon yol Viennalife olarak devam ediyor

GÖSTERGE

Enflasyonda tek umut baz etkisi

İşsizlik dört yıl sonra tek hane

Dış açıkta alarm zilleri çalıyor

Tüketici güveninde sınırlı artış

UEZ SAPANCA YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI UEZ’DE ÇİZİLDİ

“Gelişmekte olan ülkelerde büyüyeceğiz”

Her yıl 50 restoran açma hedefi koydu

İzmir konut fiyatlarında İstanbul’u yakaladı

Gözler 50 milyar dolarlık ‘dijital göçebe’ pazarında

“2023 yılında halka arza hazırlanıyoruz” 86 Perakendeci ‘cadde’ye geri dönüyor

İŞ DÜNYASINDAN

Alman Vorwerk, Türkiye’de Thermomix’le büyüyor

Yeni revizyon merkezini Kazakistan’da açtı

Söke Un, yeni kategorilere girecek

PepsiCo, tarıma yatırım yapıyor

ABD’ye teknoloji ihraç ediyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalardan ‘döngüsel dönüşüm’ hareketi

2.5 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefliyor

GİRİŞİM

Bulut mutfakla büyüyecek

KAGİDER 20’nci yaşını kutladı

Hedef kadınlar ve gençler

VERGİDE GÜNDEM

Büyüme Engeli: “Finansman gider kısıtlaması”

BORSA

Kurdaki değişimden etkilenecek şirketler

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…