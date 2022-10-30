YEŞİL EKONOMİ RÜZGARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
İK liderleri dönüşümü konuştu
GÖSTERGE
Faizde tek hane kasımda görülecek
Yerli turistin tatili yakın ziyareti oldu
Tüketici güven endeksinde artış
Yeşil dönüşüme büyük finansal destekler geliyor
“Türkiye yeşil üretim üssü olabilir”
İş dünyasından yeşil dönüşüm çağrısı
“Yeşil dönüşüm ile dış açığı kapatabiliriz”
Hedef sürdürülebilir adımları hızlandırmak
“Yeşil dönüşümle ilgili farkındalık yetersiz”
Pazarlamada ‘yeşil marka’ dönemi yükseliyor
“Sürdürülebilir gelecek için harekete geçelim”
Yeşil senaryoyla 300 bin yeni istihdam yaratılabilir
“Dönüşümü içselleştiren şirket sayısı düşük”
Çevreci projeler üretilmesine destek oluyor
‘Kimyasal Geri Dönüşüm Tesisi’ kuracak
”Yeşil dönüşümde şirketlerin yanındayız”
Karbon ayak izini azaltacak
Yeni demir çağını başlatıyor
Dünyanın ekolojik sınırlarını bilen kurum
Karar sürecinin merkezinde sürdürülebilirlik var
Kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını geliştirdi
Rotayı sıfır karbona çevirdi
İŞ DÜNYASINDAN
“Başarıya kısa vadeli bakmam”
Avrupa atağını online kanalla başlattı
600 milyon dolarlık ithalata son verdi
Üç kıtada üretime hazırlanıyor
Kadın çiftçilere omuz verdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kırsaldaki kadınlar ‘markalaşma’ desteğiyle büyüyor
20 yıldır bilim kadınlarını ödüllendiriyor
GİRİŞİM
Cognitiwe Amerika’ya açılacak
Start up ekonsisteminin kalbi Denizli’de attı
VERGİDE GÜNDEM
Meclisteki vergi düzenlemeleri
BORSA
Sürdürülebilirlik endeksi şirketlerinin performansı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TAV Havalimanları ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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