YEŞİL EKONOMİ RÜZGARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

İK liderleri dönüşümü konuştu

GÖSTERGE

Faizde tek hane kasımda görülecek

Yerli turistin tatili yakın ziyareti oldu

Tüketici güven endeksinde artış

Yeşil dönüşüme büyük finansal destekler geliyor

“Türkiye yeşil üretim üssü olabilir”

İş dünyasından yeşil dönüşüm çağrısı

“Yeşil dönüşüm ile dış açığı kapatabiliriz”

Hedef sürdürülebilir adımları hızlandırmak

“Yeşil dönüşümle ilgili farkındalık yetersiz”

Pazarlamada ‘yeşil marka’ dönemi yükseliyor

“Sürdürülebilir gelecek için harekete geçelim”

Yeşil senaryoyla 300 bin yeni istihdam yaratılabilir

“Dönüşümü içselleştiren şirket sayısı düşük”

Çevreci projeler üretilmesine destek oluyor

‘Kimyasal Geri Dönüşüm Tesisi’ kuracak

”Yeşil dönüşümde şirketlerin yanındayız”

Karbon ayak izini azaltacak

Yeni demir çağını başlatıyor

Dünyanın ekolojik sınırlarını bilen kurum

Karar sürecinin merkezinde sürdürülebilirlik var

Kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını geliştirdi

Rotayı sıfır karbona çevirdi

İŞ DÜNYASINDAN

“Başarıya kısa vadeli bakmam”

Avrupa atağını online kanalla başlattı

600 milyon dolarlık ithalata son verdi

Üç kıtada üretime hazırlanıyor

Kadın çiftçilere omuz verdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kırsaldaki kadınlar ‘markalaşma’ desteğiyle büyüyor

20 yıldır bilim kadınlarını ödüllendiriyor

GİRİŞİM

Cognitiwe Amerika’ya açılacak

Start up ekonsisteminin kalbi Denizli’de attı

VERGİDE GÜNDEM

Meclisteki vergi düzenlemeleri

BORSA

Sürdürülebilirlik endeksi şirketlerinin performansı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TAV Havalimanları ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…