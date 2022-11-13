EN ZENGİN 100
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
İş dünyasının liderleri CEO Band’de buluştu
FİNANS KORİDORU
“Odağımızda dijitalleşme ve e-ticaret var” n Bankacılıkta çok taraflı iş birliği
GÖSTERGE
Enflasyonda yükseliş durmuyor
12 aylık açık 100 milyar doları geçti
İmalat PMI pandemi seviyesine indi
Oda seçimlerinde sürpriz yaşanmadı
“Ciro hedefimizi yukarı yönlü revize ettik”
Doğu Avrupa’da satın alma planlıyor
60 milyon $’lık yatırımla yurtdışında büyüyor
Kahveye yoğun ilgi ‘barista’yı eve taşıdı
Aidat uygulamaları yurtdışına açılıyor
“Beş projeye 3 milyar TL yatırım planlıyoruz”
TEKNOLOJİ
Siber saldırılar çeşitlenip daha odaklı hale geliyor
İŞ DÜNYASINDAN
“Tahıl koridoru için yeterli altyapımız var”
Bodrum’dan mutfak ihracatına başlıyor
“Siyasi ilişkilerdeki düzelme, Körfez’deki işlerimizi artırdı”
Yeşil destinasyona 10 milyon TL’lik yatırım
Gıda talebini fırsata çevirecek
Yurtdışında büyümeye odaklandı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yöresine değer katan markalardan globalleşme atağı
‘Yarının köyleri’ için bir araya geldiler
GİRİŞİM
Vizyonumuza ‘Yeşil İş’i ekledik”
SİGORTA DÜNYASI
Küresel sigorta sektöründe beklenti yukarı yönlü
Sigortacılıkta yapay zeka harcamaları artıyor
“Trafik sigortasını sürdürülebilir kılmak istiyoruz”
Kaskoda primler neden arttı?
VERGİDE GÜNDEM
Enflasyonun vergi tarifelerine etkisi
BORSA
16 kurum 47 hissede ‘al’ diyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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