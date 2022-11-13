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PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

İş dünyasının liderleri CEO Band’de buluştu

FİNANS KORİDORU

“Odağımızda dijitalleşme ve e-ticaret var” n Bankacılıkta çok taraflı iş birliği

GÖSTERGE

Enflasyonda yükseliş durmuyor

12 aylık açık 100 milyar doları geçti

İmalat PMI pandemi seviyesine indi

Oda seçimlerinde sürpriz yaşanmadı

“Ciro hedefimizi yukarı yönlü revize ettik”

Doğu Avrupa’da satın alma planlıyor

60 milyon $’lık yatırımla yurtdışında büyüyor

Kahveye yoğun ilgi ‘barista’yı eve taşıdı

Aidat uygulamaları yurtdışına açılıyor

“Beş projeye 3 milyar TL yatırım planlıyoruz”

TEKNOLOJİ

Siber saldırılar çeşitlenip daha odaklı hale geliyor

İŞ DÜNYASINDAN

“Tahıl koridoru için yeterli altyapımız var”

Bodrum’dan mutfak ihracatına başlıyor

“Siyasi ilişkilerdeki düzelme, Körfez’deki işlerimizi artırdı”

Yeşil destinasyona 10 milyon TL’lik yatırım

Gıda talebini fırsata çevirecek

Yurtdışında büyümeye odaklandı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yöresine değer katan markalardan globalleşme atağı

‘Yarının köyleri’ için bir araya geldiler

GİRİŞİM

Vizyonumuza ‘Yeşil İş’i ekledik”

SİGORTA DÜNYASI

Küresel sigorta sektöründe beklenti yukarı yönlü

Sigortacılıkta yapay zeka harcamaları artıyor

“Trafik sigortasını sürdürülebilir kılmak istiyoruz”

Kaskoda primler neden arttı?

VERGİDE GÜNDEM

Enflasyonun vergi tarifelerine etkisi

BORSA

16 kurum 47 hissede ‘al’ diyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…