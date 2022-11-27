PARADA YIL SONU HESAPLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Rota Portföy, GYF ile yabancı yatırımcıları hedefliyor

İş Bankası ve Arya’dan yeni fon

GÖSTERGE

Faiz indiriminde son hamle geldi

Tüketici güveni bir yılın zirvesinde

İşsizlik yine çift hanede

Tarım ÜFE’de rekor artış: Yüzde 163

Dev markalar enerji tasarrufuna yöneliyor

“Deprem bir gerçek, dönüşüm hızlanmalı”

2023 sonuna kadar 10 ülkeye girecek

İstanbul’da aidatlar kiralar ile yarışıyor

Kuluçka girişimlere destek yağacak

“2 milyar TL’lik enerji açığı kapatılabilir”

İhracatçı yeni yıla tedirgin giriyor

2023’te 50 yeni şube açacak

Satın alma gündeminde maliyet düşürme var

İŞ DÜNYASINDAN

Galataport’ta ofis kiralamaları başlıyor

Boya sandıklarını Türkiye’den dünyaya taşıyor

Ulu RES devrede

“Dönüşüm için 100 milyar dolar gerekiyor”

Hedef sürdürülebilir turizmde liderlik

Yıl sonunda 35 mağazaya ulaşacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sürdürülebilir bir dünya için kurumsal destekler

Yeni markalarla farklı kitlelere ulaşacak

GİRİŞİM

CarrefourSA üç yılda bin bayiye ulaşacak

VERGİDE GÜNDEM

Günlük yemek istisnası 110 TL oluyor

BORSA

Borsada bilançosuyla parlayan 34 şirket

“Şirket satın alma fırsatlarına açığız”

Şirketlerden gelen

açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30 80 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…