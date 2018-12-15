Ekonomist’te bu hafta
OTOYOLUN PARLATTIĞI BÖLGELER
PANO
MORTGAGE PANO
ETKİNLİK
Gayrimenkulün zirvesi bir araya geldi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Konut kredi faizleri ve Ziraat Bankası
GÖSTERGE
Durgunluğa adım attık resesyon da kapıda
Cari açık hızla aşağı iniyor
Merkez, faizde beklemeye geçti
- Ceyhan Türkiye’nin petrokimya üssü olacak
- “2019’da yüzde 50 büyüme hedefliyoruz”
- 200 markayıyurtdışına açacak
- Yeni fabrikası büyüme getirdi
- Franchise sektörünün en yeni markaları
- Özel markalı ürünler 2019’da rekor kıracak
- ‘Hak etmediğimiz refahın bedelini ödeyeceğiz”
YÖNETİM
- 2019’da yan haklar erozyona uğrayacak
İŞ DÜNYASINDAN
- İpekyol Çin’e nasıl açılacak?
- Meyveciler Hindistan’a göz dikti
- Kaşıbeyaz’ın konkordatodan kurtulma projesi ne?
- Filosundaki kayıpları 2019’da giderecek
- İş dünyasından müziğe geçiş
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Orman ürünlerinde dünya markası olacak
- Uzun ömürlü performans stratejisi
GİRİŞİM
- Bursa Kebap Evi’nden yatırım fırsatı
- Chef Börek 100 şube hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
- Sermaye taahhüdü ödenmezse vergi mi ödenecek?
BANKNOT
BESMETRE
- BES’teki değişiklik devlet katkısında yeni neler getiriyor?
BORSA
- Borsada en borçlu şirketler hangileri?
- “20 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Logo yazılım ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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