Ekonomist’te bu hafta
LİDERLERİN ‘FARK’ PLANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacılıkta 4 kritik atama
SÖYLEŞİ
“2019’da 90 milyar TL büyüklüğe ulaşacağız”
GÖSTERGE
2019’da ekonomide neler olacak?
CEO ANKET
CEO’ların 2019 beklentileri
- TELEKOM
Fiber ve 5G yatırımları ön plana çıkacak
- BİLİŞİM
İlk çeyrekten sonra toparlanma bekleniyor
- PERAKENDE
Perakende sektörü yine hareketli olacak
- GAYRİMENKUL
Talep artışı için yeni politikalar istiyor
- OTOMOTİV
Otomotiv yaraları ihracat ile saracak
- HAZIR GİYİM
İhracatta yeni rekora koşmayı sürdürecek
- İLAÇ
Yerlileşme hamlesinde vitesi yükseltecek
- SAĞLIK
Sağlık harcamaları artmayı sürdürecek
- KİMYA
İhracattaki yükseliş umutları artırıyor
- ENERJİ
Elektrik kurulu gücü yüzde 5 artacak
- TURİZM
2019 yılı turizmde yükseliş yılı olacak
- DEMİR-ÇELİK
Sektörde gözler yeni pazarlarda
- BEYAZ EŞYA
İç talep daraldığı için ihracata yüklenecek
- LOJİSTİK
Ekonomideki daralma lojistiği çok zorluyor
- İK
Yönetici ihracatının sürmesi bekleniyor
- PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Gerçek büyüme 2019’da olur mu?
- GİRİŞİM
Genç girişimciler yurtdışına odaklandı
- KULİS
‘Global’ iddiasını sürdürecek
Yeni fabrikayla üretim 2 kat artacak
İki yılda 700 bin metrekare arsa aldı
Yabancı harcamaları yüzde 30 artıracak
Projelerini 2019’da teslim edecek
- VERGİDE GÜNDEM
Yeni yılda uygulanacak yeni kurallar
- BANKACILIK
Bankacılar 2019 için temkinli ama iyimser
- BESMETRE
BES’ten ayrılanlar sisteme tekrar geri dönebilecek
- BORSA
TL varlıklar 2019’da fırsatlar sunabilir
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- YATIRIMCIYA ÖZEL
Enerjisa ve Coca Cola’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 98 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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