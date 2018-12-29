Ekonomist’te bu hafta

Aralık 30, 2018 0 Yorum 115 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

LİDERLERİN ‘FARK’ PLANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacılıkta 4 kritik atama
SÖYLEŞİ
“2019’da 90 milyar TL büyüklüğe ulaşacağız”
GÖSTERGE
2019’da ekonomide neler olacak?
CEO ANKET
CEO’ların 2019 beklentileri

  • TELEKOM
    Fiber ve 5G yatırımları ön plana çıkacak
  • BİLİŞİM
    İlk çeyrekten sonra toparlanma bekleniyor
  • PERAKENDE
    Perakende sektörü yine hareketli olacak
  • GAYRİMENKUL
    Talep artışı için yeni politikalar istiyor
  • OTOMOTİV
    Otomotiv yaraları ihracat ile saracak
  • HAZIR GİYİM
    İhracatta yeni rekora koşmayı sürdürecek
  • İLAÇ
    Yerlileşme hamlesinde vitesi yükseltecek
  • SAĞLIK
    Sağlık harcamaları artmayı sürdürecek
  • KİMYA
    İhracattaki yükseliş umutları artırıyor
  • ENERJİ
    Elektrik kurulu gücü yüzde 5 artacak
  • TURİZM
    2019 yılı turizmde yükseliş yılı olacak
  • DEMİR-ÇELİK
    Sektörde gözler yeni pazarlarda
  • BEYAZ EŞYA
    İç talep daraldığı için ihracata yüklenecek
  • LOJİSTİK
    Ekonomideki daralma lojistiği çok zorluyor
  • İK
    Yönetici ihracatının sürmesi bekleniyor
  • PAZARLAMA İLETİŞİMİ
    Gerçek büyüme 2019’da olur mu?
  • GİRİŞİM
    Genç girişimciler yurtdışına odaklandı
  • KULİS
    ‘Global’ iddiasını sürdürecek
    Yeni fabrikayla üretim 2 kat artacak
    İki yılda 700 bin metrekare arsa aldı
    Yabancı harcamaları yüzde 30 artıracak
    Projelerini 2019’da teslim edecek
  • VERGİDE GÜNDEM
    Yeni yılda uygulanacak yeni kurallar
  • BANKACILIK
    Bankacılar 2019 için temkinli ama iyimser
  • BESMETRE
    BES’ten ayrılanlar sisteme tekrar geri dönebilecek
  • BORSA
    TL varlıklar 2019’da fırsatlar sunabilir
    Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • YATIRIMCIYA ÖZEL
    Enerjisa ve Coca Cola’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
    Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
    Teknik Analiz.
    Şirketlerin alım, satım aralıkları…
    Neden düştü?
    Niçin yükseldi?
    BİST-30 98 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
    Sermaye & Temettü takvimi…
    Takas Analizi.
    Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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