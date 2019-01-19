Ekonomist’te bu hafta
SINIR ÖTESİ START UP’LAR
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
iş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Filo kiralama aslında bankacılığın bir kolu’
GÖSTERGE
Son çeyrekte küçülme kesinleşiyor
İşsizlikte yükseliş hızlanıyor
Bütçedeki açık, hedefi aştı
Merkez, faizde beklemeyi sürdürüyor
- Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?
- 2019’da büyümede kontrollü gideceğiz
- 200 milyon dolarlık yeni fon getiriyor
- 55 mobilyacıdan yeni AVM geliyor
- 100 milyon TL’lik yatırım yapacak
- Sektörler 2019 için ‘özel teşvik’ bekliyor
- “Piyasalar nisanda yeni dalga bekliyor”
- Turizmciler fiyatları yükseltmek peşinde
TEKNOLOJİ
- Akıllı telefonda Çin hakimiyeti!
İŞ DÜNYASINDAN
- Yerli ‘oyun’cular yatırım peşinde
- 65 yeni istasyon açacak
- Oto kiralamacılar ne istiyor?
- Her yıl adına ödül verilecek
- Mobilyacıların gözü ABD ve Çin’de
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 2019’da iletişime devam edecek
- Reklamlar kalıp yargılardan nasıl arınır?
GİRİŞİM
- Yağ değişim merkezi açabilirsiniz
- Biogirişimcilere hızlandırma programı
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL BÖLÜMÜ
- Yüksek lisansta çeşitlenme dönemi
VERGİDE GÜNDEM
- BES‘ten ne zaman emekli olurum?
SİGORTACILIK
VİZYON TOPLANTISI
- Sigortanın 2019 vizyonu
BESMETRE
- Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız
BORSA
- 12 aracı kurum 36 hisse öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Arçelik’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber Yapay zeka danışma kurulunda
Sonraki haber BES'e katılım OKS ile 14 milyon kişi olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?