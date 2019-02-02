Ekonomist’te bu hafta
TEMETTÜDE LİDER ŞİRKETLER
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Artan seyahat harcamaları yeni segment yarattı
Aracı kurumlar yeni yönetimini seçti
GÖSTERGE
Enflasyonda yumuşak iniş hedefi
Turizmde gelir ziyaretçiye yetişemedi
Ekonomiye güven toparlanamıyor
- Bölgesel asgari ücret ne kadar mümkün?
- “Global bir teknoloji şirketi olacağız”
- Doğuş’ta imzalar 15 Şubat’ta atılacak
- Sanal gerçeklikle ürün geliştirecek
- Üniversiteli gençlere lüks yurtlar geliyor!
- Oda fiyatı ve dolulukta Avrupa’nın gerisindeyiz
- “500 milyon dolarlık ticaret yaratacağız”
TEKNOLOJİ
- Yeni kimlik kartları e-imzayı artıracak
İŞ DÜNYASINDAN
- 100 istasyon ‘self servis’ olacak
- Makine üreticileri Konya’da buluşacak
- Slovenya’da üretime başlayacak
- “Otomotivde vergi desteği sürmeli”
- Dijitalleşme raporu yayınladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Marka işbirliklerini 2019’da daha da artıracak
- Veda zamanı.
GİRİŞİM
- “ABD’ye yazılım ihraç edeceğiz”
- Dünya liginde ilk üçü hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
- İkale sözleşmesi kapsamında kesilen vergiler iade ediliyor
BORSA
- 2018 son çeyrek net kâr beklentileri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Turkcell ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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