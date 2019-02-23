Ekonomist’te bu hafta
FRANCHISING 1OO
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Robofonları yatırımcılara sunacağız
GÖSTERGE
Ekonomide küçülme sürüyor gibi
Konut satışlarında 2019 kötü başladı
Tüketici güveni hala dipte seyrediyor
2009’daki kadar bile mutlu değiliz
- Getiri arayışında TL varlıklar önde
- “Afrika pazarına açılımı hızlandırdık”
- Riskli coğrafyalarda e-ticaretle büyüyecek
- Daha fazla öğrenciye burs vermeyi planlıyor
- Biyokütle enerjisinde YEKDEM bereketi!
- Markalı konutçular yabancıya sarıldı
- “Yılın ikinci yarısında toparlanma mümkün”
TEKNOLOJİ
- Bilişim şirketleri global çıkışta hızlandı
İŞ DÜNYASINDAN
- Kanarya Adaları’nda otel arıyor
- Devler Esas Sosyal’de buluştu
- Güvenlik sektörüne yapay zeka geliyor
- Ömer Koç, TÜSİAD’a YİK’ten giriş yaptı
- Motorda ikinci ele yüklenecek
- Babalarının hayallerini gerçekleştirdiler
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 10 bin kadını ekonomiye kazandırdı
- Gerçek kadın hikayelerini ekrana taşıyor
- Kayak sporunun Türkiye’de de destekçisi oldu
VERGİDE GÜNDEM
- İndirimden, nakit sermaye artırımı yapan şirketler yararlanıyor
BESMETRE
- OKS’ye geçiş hakkı bitiyor
BORSA
- Banka hisselerinde potansiyel var mı?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- BİST-30
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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