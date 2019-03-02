Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yıldız’dan yeni satış, Doğuş’ta imza beklentisi
İş Bankası, ihracatçıya özel kampanya başlattı.
“KOBİ kredilerinde sektörün üzerinde büyüyeceğiz
GÖSTERGE
Dördüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Turist sayısında daha fazla artış lazım
Küresel ticaret alarm veriyor
- Turizmde 50 bin çalışan aranıyor
- “4 milyarlık ciroyu 2023 yAılına öteledik”
- Orge, dört ülkeyi hedef tahtasına koydu
- 100 milyon dolara iki otel açacak
- İç pazar daralınca ihracata yöneldiler
- Hizmetleri yurtdışına taşımaya başladılar
- “Portföy hizmetleri yapısına geçeceğiz”
TEKNOLOJİ
- 2019′ un amiral gemisi 5G’ye geçiş olacak
İŞ DÜNYASINDAN
- Modanın kalbinde 40 mağaza hedefi
- TÜROB’da bayrak değişimi
- Avrupa’da şirket satın alacak
- Hedefleri ihracatı yüzde 100 artırmak
- “Tarı m” sanayicilerinin gündemine girdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İSG engelleri kaldırıyor
- Evi kimin temizlediği önemli mi?
- 200 ‘süt perisi’ne eğitim verecek
GİRİŞİM
- Nevzat Aydın’dan AloTech’e yatırım
- İTÜ Çekirdek’e başvurular başladı
- Hepsiburada’dan e-ihracat hamlesi
- Otomerkezi franchise veriyor
VERGİDE GÜNDEM
- Dijital ekonomide reklamcılık nasıl vergilenmeli?
BANKNOT
FİNANS
- “Yerel seçime kadar dengeli portföy olmalı”
BESMETRE
- 10 soruda BES’te devlet katkısı
BORSA
- Bahar dönemine özel hisse önerileri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Turkcell ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…BİST-30
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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