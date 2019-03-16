Ekonomist’te bu hafta
MELEKLERİN YATIRIM PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Dijital dönüşümde KOBİ’lerimizin yanındayız”
GÖSTERGE
Ekonomide küçülme biraz daha sürecek
İşsiz sayısında rekor kırdık!
Cari açık 2019’a düşüşle girdi
- Fonlardan dövize kaçış tehlikesi var!
- “Zorluklara rağmen yatırımlarımız sürecek”
- 90 milyon Euro’luk yeni fon kuruyor
- Yanına ortak alıp büyümeye hız verecek
- Aidatsız 39 marka 970 girişimci arıyor
- İstanbul’un ilçelerinde konut stoku ne kadar?
- Yeni nesil ürünlerle büyümeyi sürdürecek “
- Ekonomideki küçülme üçüncü çeyreğe sarkabilir”
İŞ DÜNYASINDAN
- 2020’de 100 otele ulaşacak
- 2019’da yüzde 50 büyümeye odaklandı
- 700 milyon dolarlık enerji yatırımı
- 10 milyar dolar ihracat hedefi
- 500 kişilik alım heyeti geliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Johnson’s Baby ürünlerinde köklü değişime gitti
- Wilo, su verimliliğine dikkat çekiyor
- İstasyonlara kadın eli değdi
GİRİŞİM
- Hamburger dükkanı açmak ister misiniz?
- Türk kahvaltısını yurtdışına açacak
ÖZEL DOSYA
- Okul seçiminde nelere dikkat etmeli?
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Birden çok işverenden kazanılan ücretler beyana tabi mi?
BESMETRE
- BES’te portföy büyüklüğü dört kat arttı
BORSA
- Yabancı alımları devam eder mi?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Petkim ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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