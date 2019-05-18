Ekonomist’te bu hafta
SAĞLIKTA START UP RÜZGARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Türk Eximbank’a çifte atama
Re-pie’ın başına geldi
TSPB’de bayrak geğişimi
GÖSTERGE
Üretim ve satışlarda küçülme sinyali var
Ekonomideki küçülme işsizliği büyütüyor!
Cari açıkta sıfırlanmaya az kaldı
Bütçedeki açığın önüne geçilemiyor
Şirket satışlarında büyük düşüş var
“250 milyon Euro ciroya ulaşacağız”
30 Deneyim mağazalarıyla yurtdışına açılacak
Irak ile dış ticaret eski günlere dönüyor
Turizmde ilk çeyrek moralleri bozmadı
Çay ve kahve pazarında ‘soğuk’ rekabet dönemi
“Start up’ların elinden tutmayı hedefliyoruz”
TEKNOLOJİ
Yeni düzenlemeler telefonu zorluyor!
İŞ DÜNYASINDAN
Hangi eğitim kurumunu satın alacak?
Rotayı sahillere çevirdi
Sağlığa 250 milyon dolar yatıracak
Servet raporunu Türkiye’ye getirdi
Yerli bulutla dünyaya açılacak
“Otomotivin geleceği gençlerde”
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dijitalleşme hamlesinin meyvelerini toplayacak
ETİ ve TOG’tan gençlere destek
Yeşil çay seferberliği başladı
70 bin kişiye ulaşacak
GİRİŞİM
Sosyal girişimciler aranıyor
VERGİDE GÜNDEM
Emekliler emlak vergisi öder mi?
BESMETRE
Tasarrufları artırmanın yolu BES’ten geçiyor
BORSA
İlk çeyrekte bilançoda öne çıkan 34 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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