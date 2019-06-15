Ekonomist’te bu hafta
SATIN ALMA PLANLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Yılın İş İnsanları ödüllerini aldılar
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Orta ve küçük şirketlerde potansiyel görüyoruz”
GÖSTERGE
Enflasyonda düşüş başlıyor
Faizde indirim temmuz ayına kaldı
Cari işlemlerde ‘dengelenme’ zamanı
İhracatta toparlanma var
23 Haziran’da hangi vaatler oylanacak?
“Üç ülkede start up’lara yatırım yapacağız”
Kumport, yeni yatırımla dev gemileri ağırlayacak
Ürünü olan girişimciyi destekleyecek
Madende yeni saha yatırımları hızlandı
Gayrimenkulde fark yaratan stratejiler
‘Deneyim marketi’nin ilkini Londra’da açacak
TEKNOLOJİ
“İşleri büyütmek için dijital kimlik oluşturun”
İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye, Huawei’nin ‘bölgesel üs’sü oldu
Genç İhracatçılar Konseyi kuruluyor
Yapı sektörü İstanbul’da buluşacak
İkinci fabrikayı da kuracak
Adana’da üç önemli tarım projesi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kurt çemberden çıktı
Çöpün ekonomik değerini anlatıyor
GİRİŞİM
Türk girişimcilere 30 milyon $ yatırım
Kadın liderler aranıyor
VERGİDE GÜNDEM
İşin doğası nasıl değişiyor?
BESMETRE
Emeklilik şirketinizi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
BORSA
Döviz fazlası ve açığı olan 20 şirket
Şirketlerden gelen
açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist
tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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