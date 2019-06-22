Ekonomist’te bu hafta

Haziran 23, 2019 0 Yorum 67 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TEKNOLOJİDE 5G DÖNÜŞÜMÜ

PANO
OTO PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
 Kadın dostu şirketler ödüllendirildi
FİNANS KORİDORU
250-300 milyonluk iki yeni fon kuracak
Zeki Sayın dönemi son buldu
GÖSTERGE
 Üretim ve satışlarda toparlanma yok
İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Ekonomideki resesyon bütçeyi de vuruyor
Tüketici güveni hala dipte seyrediyor

Enflasyona endeksli konut kredisi alınır mı?
“Gelirlerin yüzde 60’ı yurtdışından gelecek”
Üç yeni biyokütle santrali kuruyor
Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor
Türkiye’nin en pahalı otelleri nerede?
Kahveden gelen yatırım fırsatları
Şirketler e-ticarette rekor büyüme peşinde
“Turizm ve enerjiye yatırım yapacağız”

İŞ DÜNYASINDAN
 “Sosyal medyayı etkin kullanamıyoruz”
Körfez ülkelerinde 30 şube açacak
İsfanbul, THY ile işbirliğine gidecek
Yeni konsepti de ‘buldozer’ olacak
Ankara’daki tesise ilk siparişi aldı
LPG’li araçlara çözüm geliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Kadınları teknolojiye yakınlaştırıyor
Şehir hikayelerinden seçkiler sunuyor

GİRİŞİM
Mobilyada bayilik fırsatı
Start up ve yatırımcıları buluşturdu

VERGİDE GÜNDEM
 Çevreye zararlı ürünlerde geri kazanım katılım payı uygulaması

BANKNOT
BESMETRE
BES katkıları borsada değerlendirilecek

BORSA
Yabancılar ne zaman tekrar alıma geçer?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Sabancı Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü
takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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