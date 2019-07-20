Ekonomist’te bu hafta
ANADOLU 50
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Pazardaki yerimizi güçlendiriyoruz”
Tam Faktoring’e yeni CEO
GÖSTERGE
İç talepte zayıflık sürüyor
İşsizlikte durum hala çok kötü
Bütçede nihayet frene basıldı
Konut satışlarında çöküş var!
AB ve ABD yaptırımları Türkiye’yi nasıl etkiler?
“Yurtdışı katkısıyla hızlı büyüyeceğiz”
100 milyon dolara yeni otel yapacak
Paylaşımlı ofisler start up’ları bekliyor!
Kozmetik sektöründe yurtdışına atak var
İdaş, küllerinden doğmaya çalışıyor
Yabancılar Türkiye’yi yerli yurtdışını seçti
Pazardan daha fazla büyümeyi hedefledik
Çocuklara yönelik internet girişimleri
İŞ DÜNYASINDAN
Saray’dan tarıma yatırım
Enerjide güç birliği yaptılar
4 bin kişiye sertifika verdi
Sirena’da hedef dünyada ilk beş
Yaşar’dan 25 milyon Euro’luk yatırım
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Odağında ‘sürdürülebilirlik’ var
Business Call to Action ağına katıldı
Ogilvy, Wanda’yı bünyesine kattı
VERGİDE GÜNDEM
Miras ve şans oyunlarında vergi
BORSA
Enerji hisselerini kur artışı zorluyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Aselsan ve Migros’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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