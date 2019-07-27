Ekonomist’te bu hafta
YÖN NEREYE?
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Bodrum, CEO Band ile coştu.
FİNANS KORİDORU
“Alacak büyüklüğünde ilk 10 arasındayız”
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Faizde beklenen indirim geldi
Kapasite kullanımı hala düşüyor
Tüketici güveninde düzelme yok
Şirket kuruluşları toparlanamıyor
İhracatçı şirketler ‘yeni pazar’ arayışında
“FB Üniversitesi’ne 100 milyon TL yatıracağız”
Üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak
Türkiye’den Ortadoğu ve Kafkaslar’a açılacak
35’i aşkın ülkeye meyve satıyor
Sosyal girişimcilere destek yağmuru
“Global cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz”
TEKNOLOJİ
Ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Otonom araçlara kaçımız hazır?
Transanatolia’ya talep 2 kat arttı
Atasun optik dünya devine satıldı
THY’nin termoslarını Şanlıurfa’da üretiyor
Unicorn çıkarmayı hedefliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
20 bin çocuğun eğitimine katkı verdi
Promosyonda dijitalleşme dönemi
GİRİŞİM
Bafra Pide’den franchise fırsatı
“Girişimcileri Silikon Vadisi’ne götürüyoruz”
VERGİDE GÜNDEM
Yeniden yapılandırmalarla sağlanan istisna ve teşvikler
BORSA
İkinci çeyrek bilançoları nasıl gelecek?
“Çıkacak karara yatırımcı güvenmeli”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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