Ekonomist’te bu hafta
BİYOİLAÇ ATAĞI
PANO
ETKİNLİK
CEO’l ar tavla turnuvasında buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“İstikrarlı büyüme için sermaye piyasaları gelişmeli’
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde indirim var
İthalattaki düşüş hız kesiyor
Turizmde ikinci çeyrek daha iyi geçti
Euro’ya geçiş Türklere yarayacak
“Borçlar bitene kadar yatırım yapmayacağız”
Atasun’un satışı
iki yılı bulabilir 32 Boyner’in Hopi’si yurtdışına yöneldi!
9 mobilya markası 233 bayi arıyor!
‘İyi yaşam’ trendi yatırımları tetikledi
“AVM ve perakendeciler anlaşma için masada”
TEKNOLOJİ
Online müzikte rekabet kızışıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Volvo Türkiye, abone sistemine geçiyor
Dijital kanalda büyüyecek
Yarımca’ya 50 milyon dolar daha yatıracak
Sanovel satıldı mı?
500 milyon TL’lik katma değer sağlayacak
Enerji ticareti masaya yatırılacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Konutta oyunun kuralları nasıl değişti?
Plastiğe savaş açtı
GİRİŞİM
Girişimci kadınlara destek
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi
100 bin TL’lik ödül verecek
Yenibir Lider Derneği yedi yaşında
VERGİDE GÜNDEM
Yeni bir “Varlık Barışı” daha..
BORSA
Faizdeki indirim ne zaman yansır?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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