Ekonomist’te bu hafta
40 YAŞ ALTI 40 CEO
PANO
MORTGAGE
12 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Türk ihracatçısına Afrika’nın kapısını aralıyor
Burgan Bank’ın yönetim kurulu başkanı oldu
GÖSTERGE
Enflasyonda rotadan sapma var
Cari işlemlerde ‘dengelenme’ tamam
Yurtiçi turizmde gerileme yaşanıyor
Altının cazibesi devam eder mi?
“Yerli üretimin payını yüzde 90’a çıkaracağız”
Satın alma ve birleşmede yavaşlama devam ediyor
Afrika’ya ikinci adımı Senegal’den atacak
Flormar’ın yüzde 76’sı Fransız Rocher’e geçti
Makine üreticileri Rus ortak arıyor
Anahtar teslim fabrikalar üretiyor
“Faizlerdeki indirim konut satışlarını artırır”
Perakendede rekabet ‘mobil’e de taşındı
İŞ DÜNYASINDAN
Yeni satın almaları gündemine aldı
E-ticaret ile Avrupa’ya açılacak
İlaçta üç temel politika vurgusu
2019’da hedef 32 bin çiftçi
Tavuk Dünyası’nın kurucusundan yeni marka
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pazarlamanın odağında ‘C jenerasyonu’ var
‘Dijital Mall’lar geliyor
GİRİŞİM
Terra Pizza’dan girişim fırsatı
Ölçüm yapan uygulama geliştirdi
VERGİDE GÜNDEM
Zaman aşımına tabi kâr payı kimin?
BORSA
11 kurum 35 hissede ‘al’ önerisi veriyor
“120 milyon TL’lik yatırım hedefimiz var”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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