Ekonomist’te bu hafta
GİRİŞİMCİYE KULUÇKA DESTEĞİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Erbil gitti, Baştuğ geldi
Alternatif Bank, ihracat kredilerinde büyüyor
GÖSTERGE
İç talepte toparlanma belirtisi yok
Tüketici güveni dibe demir attı
Konutta düşüş devam ediyor
Türklerin şirket avı British Steel ile sürüyor
“Markamız Preo’yla yurtdışına açılacağız”
İhracatın katkısıyla 2 milyar TL’yi aşacak
Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına odaklandı
‘Caddeler’ ihracatta hamleye hazırlanıyor
Yazlık bölgelerinde fiyatlar yükseliyor
Mobilyacılar rotayı yurtdışına çevirdi
CEO’lar sosyal ağdan yararlanmalı”
İŞ DÜNYASINDAN
İzocam’da çağrı fiyatı belli oldu
Hedefi ilk 50 olarak belirledi
İlk sermaye piyasası hackathonu başlıyor
Sosyal sorumlulukta hız kesmiyor
Lüks mağazalara mobilya üretiyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Öğrencilere burs imkanı sağlıyor
Kahvaltıya sahip çıktı
GİRİŞİM
Avrupa’da birinciliği hedefliyor
Blockchain girişimlerini destekleyecek
VERGİDE GÜNDEM
İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları
DOSYA
Kongre turizmi yeni atağa hazır
BORSA
TCMB’nin yeni adımı bankaları nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Tüpraş ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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