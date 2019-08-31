Ekonomist’te bu hafta
YENİ PAZAR ARAYIŞI
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yeniden büyüme dönemi başladı
TROY hedef büyüttü
GÖSTERGE
İkinci çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Dünyada resesyon tehlikesi var
Turizm üçüncü çeyreğe de iyi başladı
Dolarda yükseliş devam eder mi?
“İhracatta 4 ülkeyi hedefimize aldık”
Kurumsal yönetimi Anadolu’da anlatacak
Yeni markasıyla atağa kalkacak
Enerji şirketlerine yabancı ilgisi düşük
Binlerce start up’a daha destek verecekler
‘Konya’da sanayi savunma ile güçlenecek”
Golf turizminde yatırım ihtiyacı var
İŞ DÜNYASINDAN
“Değişimi şahsen sahiplenmek istedim”
Ortadoğu ve Avrupa’ya odaklandı
ABD’de ‘Türk OSB’ kurmaya hazırlanıyor
1 milyon çocuğa ulaşacak
İş hacmini 500 milyon Euro’ya çıkaracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sürdürülebilir ve akıllı çözümlere odaklandı
Voleybolculara özel marş hazırlandı
GİRİŞİM
“Global girişim hareketi olacağız”
KAGİDER’den ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimi
VERGİDE GÜNDEM
Gelecek dört yılın vergi politikası tercihleri
BORSA
Banka hisselerinde potansiyel var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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