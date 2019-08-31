Ekonomist’te bu hafta

Eylül 1, 2019 0 Yorum 73 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

YENİ PAZAR ARAYIŞI
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 Yeniden büyüme dönemi başladı
TROY hedef büyüttü

GÖSTERGE
 İkinci çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Dünyada resesyon tehlikesi var
Turizm üçüncü çeyreğe de iyi başladı

Dolarda yükseliş devam eder mi?
“İhracatta 4 ülkeyi hedefimize aldık”
Kurumsal yönetimi Anadolu’da anlatacak
Yeni markasıyla atağa kalkacak
Enerji şirketlerine yabancı ilgisi düşük
Binlerce start up’a daha destek verecekler
‘Konya’da sanayi savunma ile güçlenecek”
Golf turizminde yatırım ihtiyacı var

İŞ DÜNYASINDAN
 “Değişimi şahsen sahiplenmek istedim”
Ortadoğu ve Avrupa’ya odaklandı
ABD’de ‘Türk OSB’ kurmaya hazırlanıyor
1 milyon çocuğa ulaşacak
İş hacmini 500 milyon Euro’ya çıkaracak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Sürdürülebilir ve akıllı çözümlere odaklandı
Voleybolculara özel marş hazırlandı

GİRİŞİM
 “Global girişim hareketi olacağız”
KAGİDER’den ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimi

VERGİDE GÜNDEM
 Gelecek dört yılın vergi politikası tercihleri

BORSA
 Banka hisselerinde potansiyel var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Koç Holding ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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