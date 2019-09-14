Ekonomist’te bu hafta
DÜŞEN FAİZDE PARANIN YÖNÜ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
ICBC bina için kaç milyon dolar ödedi?
Dijital işlemler dört katına çıktı
Yönetim kurullarına finansçı üye aranıyor 14 KAPAK
GÖSTERGE
Faizde indirim devam eder mi?
Sanayide düşüşün sonuna geldik
Cari dengede ‘fazla’ sürüyor
Filo kiralamada büyüme başlıyor
“15 ülke ordusunun mutfağına girdik”
10 bin kişiye istihdam sağlayacak
Online süpermarkete 10 milyon dolar yatıracak
Malezya pazarında ortak arayışı hızlandı
Hazır yemekle yurtdışına açılacak
“Ciroda ihracatın payı yüzde 50’ye çıkacak”
TEKNOLOJİ
Piyasaya yeni çıkan dayanıklı cihazlar
İŞ DÜNYASINDAN
Çağla Çikolata Suudilere satıldı
Online’ın payı artacak
Duayen insanların tenis rekabeti
Bomonti, ‘İsviçre Günleri’ne hazırlanıyor
Dijital dönüşüm programına 18 şirket katıldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kurumsal kimliğini yeniledi
Pazarlama bütçesinin yarısı dijitale
GİRİŞİM
Türk modasını dünyaya taşıyacak
Tekstilde inovatif start up’lar aranıyor
YÜKSEK LİSANS ÖZEL DOSYASI
Yüksek lisansta tercihler değişiyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
Dijital vergi daireleri ve e-haciz
BORSA
Yabancıların alıma geçme zamanı mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?