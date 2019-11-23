Ekonomist’te bu hafta
GLOBAL FRANCHISE ATAĞI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Sınırları Aşan KOBİ’ler toplandı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Rakamlar negatif, beklentiler pozitif
Sigortacılar büyümesini sürdürdü
GÖSTERGE
Faizdeki düşüş konut arzına yansımadı
Tüketici güveni hala dipte seyrediyor
OECD’ye göre büyüme yavaş kalacak
Yıl sonu portföyü nasıl olmalı?
“Kütahya’da beşinci tesisimizi kuruyoruz”
Ortadoğu ve Afrika’ya Türkiye’den açılacak
2020’de halka arz planı yapıyor
Otoda faiz indirimi ‘ikinci el’e de yaradı
“ABD’de burs imkanı Avrupa’dan fazla”
Türk iş dünyasında global liderler artıyor
YÖNETİM
Yenilikçi fikirler için tasarım ekipleri geliyor
İŞ DÜNYASINDAN
2020’de 28 bin kişilik istihdam hedefi
“3 trilyonluk yeni pazar oluşuyor”
Nissan yüzde 3 pazar payı hedefliyor
Berlin ve Singapur’a da açılacak
SAP’tan eğitim seferberliği
Gastromasa dünyaya açılacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Enerji sektörüne eleman yetiştiriyor
Burs ve online eğitim desteği sunuyor
GİRİŞİM
Bürotime rotayı yurtdışına çevirdi
Yatırım fonu kurdular
Bolu’da fikirler yarışacak
VERGİDE GÜNDEM
Neden aileye anayasa gerek?
BANKNOT
BORSA
Borsadan çıkacak başka şirket var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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