Ekonomist’te bu hafta
15 HİBE DESTEĞİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yeni yatırım bankaları gelecek mi?
Hızlı yaşlandık!
GÖSTERGE
Kapasite kullanımı geçen yıla yetişti
Ekonomide kötümserlik devam ediyor
Gelir dağılımında bölgesel hareket yüksek
Erkekler daha az ama daha sağlıklı yaşıyor
Konut ve otomotivde düşük faiz heyecanı
“All-line’a odaklanıp güçlü büyüyeceğiz”
Rüzgar enerjisinde Doğu Avrupa’ya açıldı
Kurumlara özel çözümler geliştiriyor
Bulut muhasebeyle dünyaya açılacaklar
Pazarlama bütçeleri dijitale kayıyor
“Bölgesel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”
Mega projelerin tavanlarını yapıyor
Turizmciler hedefe Uzakdoğu’yu koydu
İŞ DÜNYASINDAN
Sanovel’ın yüzde 30’u ABD’li fona satıldı
Turizmciler zarar hesabı yapıyor
Türkiye’den yerli ortakla pazara girdi
Mobil uygulama yatırımlarına hız verdi
İnovatif ürünlerle büyüyor
Filocular birlik kuracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
35’inci yıla özel reklam filmi yaptı
Influencer’lar Türkiye’de bir araya geliyor
GİRİŞİM
“Start up’ları Londra’ya açıyoruz”
Sosyal girişime yatırım yaptılar
VERGİDE GÜNDEM
Ücretlerde işverenin kümülatif matrah takibi zorunlu mu?
BANKNOT
BORSA
Öz sermaye kârıyla öne çıkan 20 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Trakya Cam ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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