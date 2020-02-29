Temettü Şampiyonları - Ekonomist

Temettü Şampiyonları
Piyasalarda Koronavirüs etkisiyle hareketlilik sürüyor, dalgalanma yüksek seyrediyor. Geçen hafta perşembe akşamı İdlib’ten gelen 33 askerimizin şehit olduğu haberi, bu hareketliliği daha da artırdı.
Cuma günü borsa yüzde 10’luk düşüşle 100.000 altından açılış yaparken, dolar/TL tarafında 6.25 seviyeleri görüldü. Türk CDS’leri 300’lerden 375 seviyelerine yükseldi. Bundan sonraki süreçte piyasalar Türkiye ile Rusya liderleri Erdoğan ve Putin arasında 5/6 Mart’ta yapılacak görüşmelere odaklanmış durumda.
Piyasalarla ilgili beklentileri borsa haberimizde ve giriş haberimizde daha detaylı bulabilirsiniz. Diğer taraftan 2019 yıl sonu bilançoları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Bilançolarla beraber temettü de yatırımcıların radarında olan bir diğer önemli başlık. Şirketlerin 2019 yılı net kâr rakamlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte 2020’de dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşuyor.
Nitekim bilançolarla birlikte şirketlerden temettü politikalarıyla ilgili açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle mart ayı, şirketlerden temettü ile ilgili bilgilendirmelerin sıklıkla geleceği bir ay olacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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