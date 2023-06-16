'İnşaat Maliyetleri Artışa Geçebilir'

TÜİK verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,37, işçilik endeksi de %0,18 oranında yükseldi. Verileri değerlendiren Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, yıllık bazdaki artışın beklenen ölçüde olduğunu, aylık bazdaki düşük artışın seçim döneminde yaşanan belirsizliklerden kaynaklandığını ve inşaat maliyetlerinin kısa vadede ciddi oranda artışa geçebileceğini söylüyor.

İnşaat sektörünün günümüzdeki en büyük sorunlarından biri de inşaat malzemelerinde her geçen gün artan maliyetler. TÜİK Nisan 2023 verilerine göre, İnşaat Maliyet Endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,37, işçilik endeksi %0,18 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %39,80, işçilik endeksi de %102,72 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,55 artarken, bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,21, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,14, işçilik endeksi %103,02 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise; bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,01 arttı.

Verileri değerlendiren Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, yıllık bazdaki artışın beklenen ölçüde fakat aylık bazdaki artışın az olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Aylık bazdaki artışın az olmasının sebeplerinden biri tam seçim dönemine denk gelen dönemde talebin azalması ve yaşanan belirsizlikler oldu. Bu aydan sonra maliyetler hem dövizin hem de talebin biraz daha artmasıyla yükselişe geçecektir. İnşaat maliyetlerinin kısa vadede ve ciddi bir oranda hem dövizin hem enflasyonun hem de oluşacak talebin etkisiyle artacağını öngörüyoruz. Öte yandan bankaların belki faiz desteğiyle talep artışı olursa biraz da bu arz talep dengesinden ötürü de maliyetler artışa geçecektir. Sektörün bütün bu seçenekleri göz önüne alarak hazırlık olması gerekli.”

Kentsel dönüşüm yapıyor

Fenercioğlu A.Ş. uzun yıllardır Antalya’da; kentsel dönüşüm, inşaat, tarım gibi birden fazla sektörde faaliyet gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu tarafından 2014 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Fenercioğlu A.Ş., hızlı bir yükselişle sektöründe öncü firma haline gelerek İspanya, Bodrum ve Kıbrıs’ta da başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Fenercioğlu A.Ş., her boyuttaki iş için başlangıç maliyet tahminleri, geliştirme teklifleri, tasarım ve maliyet planlaması, proje yönetimi ile inşaat teslimi arasında eksiksiz bir hizmet sunuyor.