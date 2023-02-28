Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara değinerek, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm projelerine tüm deprem bölgelerinde devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ulusal, mekansal strateji planlarının tamamlandığını, bu plan çerçevesinde yeni lojistik güzergahlarıyla sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Kurum, "Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprağı içinde eş zamanlı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.