ARA
Bist 100
5237,33
0,77%
Bist 100
Dolar/TL
18,8827
-0,0254%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0176
-0,0908%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0601
-0,0617%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1110,26
0,61%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 'İstanbul'daki 1.5 milyon riskli konutu taşıyacağız'

'İstanbul'daki 1.5 milyon riskli konutu taşıyacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.

28 Şubat 2023 | 16:50
Son Güncellenme: 28 Şubat 2023 | 16:56
0
'İstanbul'daki 1.5 milyon riskli konutu taşıyacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara değinerek, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm projelerine tüm deprem bölgelerinde devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ulusal, mekansal strateji planlarının tamamlandığını, bu plan çerçevesinde yeni lojistik güzergahlarıyla sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Kurum, "Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprağı içinde eş zamanlı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1110,26 0,61%
  • ALTIN ONS 1828,77 0,63%
  • BIST 100 5237,33 0,77%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8827 -0,0254%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0176 -0,0908%
  • EURO/USD 1,0601 -0,0617%
  • INGILIZ STERLINI 1,2091 0,27825%
  • JAPON YENI 136,073 -0,135%
  • KANADA DOLARI 1,36143 0,28433%
  • RUS RUBLESI 75,1 0,2269%
Günün En Çok Okunanları
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
GERİ
İLERİ
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL